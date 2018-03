' Mike Tyson? L' avrei massacrato' | parola di Deontay Wilder

Un scarica di pugni che neanche Mike Tyson. La scazzottata in autostrada è furiosa : Los Angeles, California, l’autostrada 105 Freeway si è bloccata a causa di una rissa tra due automobilisti. Le immagini riprese da una donna in coda, mostrano uno dei due tempestare di pugni l’altro, dando sfogo ad un raptus di follia. Solo l’intervento di un motociclista presente sulla scena decreterà la fine della violenta colluttazione. Non è chiaro per quale motivo i due siano venuti alle mani; la polizia, chiamata sul posto, sta indagando ...

Mike Tyson entra nel business della marijuana : Mike Tyson inaugura una fattoria per la produzione di cannabis. La commercializzazione di marijuana ricreativa è legale da lunedì 1° gennaio in California dove poco prima degli orari di apertura si erano già formate code alle rivendite. L’ex-campione del mondo dei pesi massimi, ha riferito The Blast, ha varato il ranch di 16 ettari assieme a due soci, Robert Hickman e Jay Strommen. La struttura è situata a California City, in un angolo di ...

Dal ring al ranch : Mike Tyson ora coltiva marijuana : Dal ring al ranch. Mike Tyson diventa imprenditore e aprirà un ranch per la produzione di cannabis, dopo che la droga è stata legalizzata per uso ricreativo in California. L'ex campione mondiale dei pesi massimi, insieme ai suoi due soci in affari, aprirà la proprietà su un terreno di 40 acri a 60 miglia a sud-ovest del Parco nazionale della Death Valley. Il Tyson ranch permetterà ai coltivatori di coltivare il ...

Boxe - Mike Tyson diventa imprenditore di cannabis! Produrrà la marijuana in California : Mike Tyson non smette mai di stupire. L’ex campione del mondo dei pesi massimi ha infatti intrapreso una nuova attività imprenditoriale insieme ad altri due soci: di dedicherà alla coltivazione della cannabis! Questa pianta, dopo essere stata autorizzata da 20 anni per ragioni mediche, è diventata ora legale in California anche per utilizzo ricreativo. Il 51enne nativo di Brooklyn aprirà dunque un ranch da 40 acri, situato 60 miglia a ...