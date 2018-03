Migliaia a Firenze per l' ultimo abbraccio ad Astori

Addio Davide Astori - Firenze in lutto : Migliaia di persone ai funerali : Addio Davide Astori , Firenze in lutto : migliaia di persone ai funerali Nella basilica di Santa Croce, l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina, deceduto nella notte tra il 3 e il 4 marzo a causa di una bradiaritmia cardiaca . Presenti amici, compagni di squadra, allenatori e anche l’ex premier Matteo Renzi - ...

Firenze in lutto - Migliaia di persone per l'addio ad Astori : FOTO : Firenze in lutto, migliaia di persone per l'addio ad Astori: FOTO Nella basilica di Santa Croce, l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina, deceduto nella notte tra il 3 e il 4 marzo a causa di una bradiaritmia cardiaca . Presente la squadra e anche l’ex premier Matteo Renzi - VIDEO Parole chiave: ...