Microsoft Launcher beta per Android si aggiorna alla versione 4 7 con diverse novità

Microsoft Launcher per Android : si aggiorna la versione beta con l’integrazione con Cortana : Microsoft continua a sfornare nuovi aggiornamento per il proprio Launcher sviluppato per piattaforma Android. L’ultimo update è stato rilasciato soltanto ieri. La nuova versione, numerata 4.6.0.40143, è disponibile attualmente solo e soltanto per gli utenti iscritti al programma di beta test e introduce, oltre ai fix di bug, alcune novità tra cui l’integrazione con l’assistente vocale di casa Redmond. Changelog Microsoft ...