Meridionali in coda per il reddito di cittadinanza | come il Pd inventa una fake-news

(Di venerdì 9 marzo 2018) Oh, avete sentito la notizia di quegli scansafatiche deiinai Caf per chiedere ildipromesso dai grillini, rilanciata da tutti i tg??? È falsa. Una bufala totale, lanciata dalla Gazzetta del Mezzogiorno e ripresa da Repubblica e da tutte le tv e sapientemente smontata dal Fatto. Una panzana di quelle che Matteo Renzi, all’inizio della sua campagna elettorale, prometteva solennemente di combattere: “Ho creato un milione di posti di lavoro e ogni quindici giorni farò un report contro le(Il prossimo tra 14 giorni, ndr)”. La falsa notizia è stata messa in giro da un esponente del Pd e da un sindacalista che faceva propaganda per il Sì al referendum di Renzi. “Da lunedì ci sono lunghe code al Caf: decine e decine diche chiedono i moduli da riempire per poter ottenere ildipromesso dai 5 Stelle!”, hanno ...