Matteo Salvini invita il Pd ad essere responsabile

Matteo Salvini come Luigi Di Maio/ Su Governo - Def e presidenze Camere : chiusura dal Pd per alleanza : Matteo Salvini sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Luigi Di Maio - perché è il premier perfetto per i poteri forti : il valletto perfetto per far fuori Matteo Salvini e la Lega : Tra il nulla impacchettato con una giacca sartoriale sotto un bel musetto glabro e un leader con barba e felpa amico di Marine Le Pen, i poteri smorti non hanno esitato un secondo a baciare il primo ...

Matteo Salvini - il piano per scalare Forza Italia : verso il partito unico - nasce Lega Italia? : Dopo la vittoria alle urne e il sorpasso ai danni di Silvio Berlusconi , Matteo Salvini ha lanciato la sua Opa su Forza Italia . Il punto è che il leghista vuole imporsi come leader del centrodestra, ...

Matteo Renzi inizia la conta : nuovo partito e Ministeri nel Governo Salvini : Ormai è chiaro: nel Pd è scoppiata una guerra civile. A suon di micro scissioni, il partito Democratico si è

Così il finto Matteo Salvini festeggia il suo compleanno in diretta Facebook : Nella puntata del 9 marzo di Quelli che…dopo il tg - l'approfondimento ironico di Rai2 sulle notizie del giorno, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran - 'Matteo Salvini' alias ...

Gianni Letta in missione per Silvio Berlusconi : deve cercare l'appoggio del Pd. Ma senza Matteo Salvini premier? : In questa convulsa e difficile fase post-elettorale, Silvio Berlusconi punta su Gianni Letta , lo storico plenipotenziario di Forza Italia i cui poteri, prima del 4 marzo, sembravano leggermente ...

Matteo Salvini sollecita il Pd : 'Spero siano disponibili...'. Ma i dem rispondono picche : "O c'è un governo politico o la parola torna agli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega , Matteo Salvini , a Milano. "Io farei domattina una legge elettorale che dà un premio alla coalizione ...

Matteo Salvini : "O c'è un governo politico oppure si torna al voto" : "O c'è un governo o la parola torna agli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Milano."Io farei domattina una legge elettorale che dà un premio alla coalizione o al partito più votato - ha aggiunto in una conferenza stampa -. Ma credo poco ai governi tecnici a tempo per fare una o due riforme, che rischiano di essere al servizio di Bruxelles".Nel Pd, ha detto ancora il segretario della Lega, ...

Maria Elena Boschi e Sergio Mattarella - i discorsi 'cifrati' al Quirinale : doppio attacco a Matteo Salvini : Un involontario patto dell' 8 marzo . Nel giorno della festa della donna, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la sottosegretaria Maria Elena Bosch i pronunciano due discorsi di rito che ...

Matteo Salvini : presenteremo una manovra con meno tasse : "Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: ...

Matteo Salvini si riscopre istituzionale - ma ora teme le larghissime intese : Di lotta e di governo. Ieri è stata la giornata del Salvini bifronte. «Orgogliosamente populista» al mercato, a fare battute in dialetto e a distribuire agli elettori volantini con la sua faccia e una parola sola: «Grazie». Ma anche insolitamente plaudente al Quirinale. Sergio Mattarella richiama tutti al senso di responsabilità? E Salvini commenta...

Buon compleanno Martina Galli - Ornella Muti - Matteo Salvini… : Buon compleanno Martina Galli, Ornella Muti, Matteo Salvini… …Sandra Lonardo, Emma Bonino, Mario Sarcinelli, Diana de Feo, Rolando Mosca Moschini, Paola Quattrini, Emiliano Mondonico, Teo... L'articolo Buon compleanno Martina Galli, Ornella Muti, Matteo Salvini… proviene da Roma Daily News.

Matteo Salvini - il 'patto della trattoria' : vede Toti a Portofino - il sospetto su Silvio Berlusconi : Un 'patto della trattoria' che risulterà indigesto a Silvio Berlusconi . Tra trofie e lasagnette, Matteo Salvini ha festeggiato con Giovanni Toti la scalata al centrodestra in un ristorante di quella ...