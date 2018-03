Matteo Renzi | per gli elettori Pd arriva una nuova delusione | la maggior parte di loro

L'importanza di essere Matteo Renzi : C'è una lettera, nelle mani del presidente del Pd Matteo Orfini, che contiene le dimissioni di Matteo Renzi da segretario del partito.Proprio una lettera, come in "La lettera ai Romani" di San Paolo, "La lettera rubata" di E. A. Poe, "La lettera scarlatta" di Hawthorne (che in questo caso è riferimento ad alfabeto), "La lettera a un bambino mai nato" di Oriana Fallaci, "La lettera sulla felicita'" di Epicuro.Oggetto intensamente ...

Matteo Renzi inizia la conta : nuovo partito e Ministeri nel Governo Salvini : Ormai è chiaro: nel Pd è scoppiata una guerra civile. A suon di micro scissioni, il partito Democratico si è

Matteo Renzi - alla presidenza del Copasir spunta il nome di Maria Elena Boschi : Il Parlamento deve ancora insediarsi con i nuovi eletti e già tra le fila Renziane si è acceso lo scontro per le nomine più attese, come la presidenza del Copasir, destinata secondo Matteo Renzi a un ...

Matteo Renzi - l'insulto peggiore per Bersani : 'Di Maio è come lui - ma non l'ha capito ancora nessuno' : Conoscendo un po' Matteo Renzi , forse questo è l'insulto peggiore, per entrambi. 'La verità è che Di Maio , sbagliando i numeri, è diventato il Bersani del 2018! ancora non se ne è accorto nessuno. ...

Matteo Renzi - il retroscena di Minzolini : 'La telefonata di Anna Finocchiaro per farlo fuori dal Pd' : Altro che dimissioni, l'obiettivo nel Pd è quello di cancellare Matteo Renzi una volta per tutte. Sul Giornale Augusto Minzolini, in arte Joda , riporta il contenuto di una telefonata avvenuta ...

Matteo Renzi - il clamoroso retroscena del fedelissimo : 'Quando si muove Mattarella...'. Pd e Di Maio - le trame : 'Sai com'è, quando si muove il Quirinale...'. È il senatore Renziano Michele Anzaldi a confidare ad Augusto Minzolini l'asse che si sta saldando in Parlamento con la benedizione del presidente della ...

Matteo Renzi - l'ora della guerra civile nel Pd : Carlo Calenda candidato alla segreteria - lo spingono Veltroni e Prodi : Dentro al Pd i 'padri nobili' hanno già deciso tutto: dopo Matteo Renzi , il segretario-leader dovrà essere Carlo Calenda . Il retroscena è del Corriere della Sera e riannoda i fili di questi ultimi ...

Matteo Renzi - il passo indietro definitivo. Rosato : 'Non si candiderà alle primarie' : Il passo indietro definitivo, forse un addio. Matteo Renzi non si candiderà alle primarie del Pd . Mossa ovvia, considerando il disastro delle ultime elezioni che hanno incrinato, forse per sempre, la ...

Matteo Renzi - dopo il passo indietro si fa un nuovo partito : dopo le dimissioni da segretario del Pd, Matteo Renzi potrebbe fondare un nuovo partito a sua immagini e somiglianza. Il giorno dopo le elezioni l'ex premier aveva detto: 'Farò un lavoro che mi ...

PD - ROSATO : "RENZI? NIENTE PRIMARIE"/ "Matteo non vuole fare il segretario. Calenda? Si è appena iscritto" : Crisi Pd, ROSATO annuncia che Matteo Renzi non si candiderà per le primarie. "Non vuole fare il segretario. Calenda? Si è appena iscritto". Le ultime notizie sul Partito democratico

Matteo Renzi - il retroscena : così Sergio Mattarella lo ha fregato due volte : Coi presidenti della Repubblica, Matteo Renzi non ha mai avuto fortuna, a dir poco. Giorgio Napolitano ha cercato di mettergli i bastoni tra le ruote ogni volta che ha potuto. E poi è arrivato Sergio ...

Matteo Renzi si è formalmente dimesso - lunedì ci sarà il reggente : I grillini chiedevano un Pd deRenzizzato. Così sarà da lunedì prossimo. “Matteo Renzi si è formalmente dimesso lunedì da segretario

Matteo Renzi - c'è una sua lettera : dimissioni esecutive da lunedì prossimo : A questo punto è giallo. Perchè Maurizio Martina e Matteo Orfini sostengono di avere una lettera che leggeranno lunedì prossimo alla direzione nazionale del Pd nella quale Matteo Renzi comunica che da ...

Matteo Renzi - dopo le sue dimissioni alla segretaria può tornare il fondatore Walter Veltroni : Il prima fila per raccogliere l'eredità di Matteo Renzi alla guida della segreteria Pd ci sarebbe Carlo Calenda , o almeno così sperano anche gli stessi Renziani. Di aspiranti al ruolo, però, ce ne ...