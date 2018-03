MasterChef | Simone Scipioni vince la settima edizione

SIMONE SCIPIONI VINCE MasterChef ITALIA 7/ Ascolti deludenti e dimezzati in confronto allo scorso anno : SIMONE SCIPIONI, vincitore di MASTERCHEF ITALIA 7 davanti alla super favorita Kateryna, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella sua lunga avventura a partire dalla famiglia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:20:00 GMT)

MasterChef Italia : è Simone il vincitore della 7^ edizione del talent culinario : È giunta al termine anche la settima edizione dello show culinario per eccellenza: a contendersi la vittoria sono rimasti i 3 migliori, Kateryna, Simone e Alberto che, per la prima volta, potranno indossare il camice da cuoco. Sempre in onda ogni giovedì su SkyUno alle 21.15. Chi si aggiudicherà i 2 posti in finale? Comincia la prima sfida, la Mistery Box contenente un ingrediente speciale: uno specchio. I concorrenti, guardandosi allo specchio, ...

Il piatto di Simone - vincitore di MasterChef7 : «Guarda come vongolo» : È il menù finale, la cena perfetta secondo i concorrenti di MasterChef, la scelta che riassume tutto quello che hanno imparato durante la sfida e attraverso la quale arrivare sul filo del rasoio e provare a vincere tutto (fama e 100mila euro di premio, tanto per cominciare). Sfoglia gallery Simone Scipioni, trionfatore della settima edizione di MasterChef Italia, conclusasi la notte dell’8 marzo 2018, ha ...

MasterChef 7 : vince il «giovane vecchio» Simone : Lo spirito stravagante di Simone si coglie dai nomi dei piatti che presenta ai giudici nello scontro finale di MasterChef. «Guarda come vongolo», «Il cappellaccio matto», «Voulez-vous quaglier avec moi?», «Dolce far niente». Creazioni brillanti e innovative, immerse nelle radici della tradizione e in grado di conferirgli la vittoria: è lui, infatti, il miglior cuoco amatoriale d’Italia, il miglior «giovane vecchio» del cooking show più ...

Il vincitore di MasterChef 7 è Simone Scipioni : batte in volata Kateryna e porta a casa il titolo tra le risate : Il vincitore di Masterchef 7 è Simone Scipioni e il popolo della rete esulta, almeno in parte. In un'edizione che di certo non ha brillato in quanto a talento e carisma così come la finale scialba come gran parte dei piatti presentati dai due finalisti. Dopo la Mistery Box e l'Invention test, alla fine della prima puntata si è decretato l'ultimo eliminato di questa edizione, ovvero Alberto, e per Simone e Kateryna si è aperta la volata finale ...