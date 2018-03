MasterChef Italia : è Simone il vincitore della 7^ edizione del talent culinario : È giunta al termine anche la settima edizione dello show culinario per eccellenza: a contendersi la vittoria sono rimasti i 3 migliori, Kateryna, Simone e Alberto che, per la prima volta, potranno indossare il camice da cuoco. Sempre in onda ogni giovedì su SkyUno alle 21.15. Chi si aggiudicherà i 2 posti in finale? Comincia la prima sfida, la Mistery Box contenente un ingrediente speciale: uno specchio. I concorrenti, guardandosi allo specchio, ...

Sky - iIl vincitore della settima edizione italiana di MasterChef è Simone Scipioni - : Il vincitore della settima edizione italiana di Masterchef è Simone Scipioni, marchigiano di Montecosaro. Dei venti entrati nella cucina di Masterchef, alla finale andata in scena questa sera sono arrivati in tre. A suon di pentole e impiattamenti, Kateryna, Alberto e Simone si sono qualificati all'ultimo atto del talent culinario targato Sky, che per il titolo di settimo Masterchef Italiano aveva messo in palio 100 mila euro e un libro ...

MasterChef Italia 7 - vince Simone Scipioni : Il settimo Masterchef d'Italia è Simone Scipioni che si aggiudica 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette.I concorrenti A sfidarsi ai fornelli nell'ultima puntata della settima stagione sono la 23enne Kateryna Gryniukh, ucraina che vive a Salerno, il 20enne Simone Scipioni, studente di Montecosaro (Macerata) e il 23enne Alberto Menino, micologo di Tortona. La mistery boxLa puntata si è ...

