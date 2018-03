MasterChef Italia 7 | vince Simone

MasterChef Italia : è Simone il vincitore della 7^ edizione del talent culinario : È giunta al termine anche la settima edizione dello show culinario per eccellenza: a contendersi la vittoria sono rimasti i 3 migliori, Kateryna, Simone e Alberto che, per la prima volta, potranno indossare il camice da cuoco. Sempre in onda ogni giovedì su SkyUno alle 21.15. Chi si aggiudicherà i 2 posti in finale? Comincia la prima sfida, la Mistery Box contenente un ingrediente speciale: uno specchio. I concorrenti, guardandosi allo specchio, ...