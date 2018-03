MasterChef 2018 | Simone Scipioni è il vincitore della settima edizione

MasterChef Italia 7/ Finale - diretta : Simone vs Kateryna - chi vincerà? (8 Marzo 2018) : Finale Masterchef Italia 7, ospiti e diretta 8 Marzo 2018: Simone , Alberto e Kateryna si sfidano per il montepremi di 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:17:00 GMT)

MasterChef 2018 - occhio al vincitore. La battaglia (finale) ai fornelli. Sono loro i tre aspiranti vincitori dell’ultima edizione. Nervi tesi e padelle bollenti… : Gran finale per la settima stagione di MasterChef. Giovedì 8 marzo, nella puntata in onda su Sky Uno alle 21.15, si saprà il nome del vincitore. Sono rimasti in tre a giocarsi il titolo: Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. Per il vincitore, 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette. Alberto aveva fin dall’inizio un unico obiettivo: vincere; all’interno della Masterclass è ...