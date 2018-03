Mario Draghi | perché se lascia la Bce l' Italia è ridotta malissimo

Bce - dopo-Draghi : Weidmann in pole ma giochi ancora aperti. Che farà superMario? : ... dovuto al fatto che la sua linea di super-austerità appare in declino dopo l'allontanamento di Schaeuble dal ministero delle Finanze tedesco e soprattutto alla luce della nuova politica economica ...

Scacco tedesco a Mario Draghi in due mosse : La corsa sembra già vinta in partenza, ma il nome del nuovo vicepresidente della Bce, successore del portoghese Vitor Constancio, si conoscerà solo oggi. L'Eurogruppo è chiamato a scegliere tra i due candidati, il ministro spagnolo dell'economia Luis De Guindos, e il governatore della Banca d'Irlanda Philip Lane, ma il primo sembra avere già tutto il sostegno necessario. Uno fra tutti, quello dell'asse ...

Scacco tedesco a Mario Draghi in due mosse : Oltre a De Guindos c'è in campo l'irlandese Philip Lane, governatore della banca centrale d'Irlanda, in passato professore di economia alla Columbia University di New York e al Trinity College di ...

BITCOIN/ Mario Draghi stronca le criptovalute : 'Asset ad alto rischio speculativo' : BITCOIN: Mario Draghi, presidente della BCE, si pronuncia negativamente sul mercato delle criptovalute, definendolo un asset ad alto rischio, oltre ch

BITCOIN/ Mario Draghi stronca le criptovalute : "Asset ad alto rischio speculativo" : BITCOIN: Mario Draghi, presidente della BCE, si pronuncia negativamente sul mercato delle criptovalute, definendolo un asset ad alto rischio, oltre che un settore non regolamentato.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:10:00 GMT)

La linea della Bce non cambia. Mario Draghi respinge il pressing di Deutsche Bank : "I tassi resteranno ai livelli attuali per un periodo esteso" : La Banca centrale europea manterrà invariati i tassi "per un periodo esteso". Arriva durante un'audizione davanti al Parlamento europeo la risposta indiretta di Mario Draghi al pressing di Deutsche Bank, che reduce dal terzo anno consecutivo in rosso ha chiesto all'Eurotower di alzare i tassi di un punto percentuale.La linea della Bce, però, non cambia. I tassi resteranno sul valore attuale ancora a lungo: il tasso principale ...

Mario Draghi : 'L'euro volatile crea incertezza'. Messaggio agli Stati Uniti che festeggiano il dollaro debole - poi Trump rettifica : ... ha fatto riferimento agli "statement" e alle politiche messe in atto "altrove" per chiedersi se il rafforzamento dell'euro sia frutto esclusivamente della forza dell'economia europea o non sia ...

Mario Draghi : "Consiglio preoccupato per le scelte degli Usa" : Il presidente della Bce , Mario Draghi mette nel mirino le scelte dell'amministrazione Trump. E lo fa esprimendo la preoccupazione di alcuni membri del consiglio direttivo per le scelte del presidente ...

Mario Draghi : 'La volatilità dell'euro crea incertezza' : Secondo il presidente della Bce, Mario Draghi, "la recente volatilità nei tassi di cambio rappresenta una fonte di incertezza che richiede attenzione circa le possibili implicazione sulla stabilita ...

Mario Draghi tira dritto : i tassi resteranno bassi ancora a lungo - confermato il Qe ridotto almeno fino a settembre : Il Consiglio direttivo della Bce continua a prevedere che i tassi di interesse rimarranno ai loro livelli attuali per un lungo periodo di tempo e "ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di attività", ossia il programma di quantitative easing la cui durata è prevista al momento fino a fine settembre. È quanto si legge nel comunicato della Bce a seguito della riunione del consiglio che ha mantenuto i tassi invariati.I ...

BCE - riflettori puntati su Mario Draghi : Occhi puntati sulla Banca Centrale Europea che oggi si pronuncerà in materia di tassi d'interesse. Gli investitori non si attendono grandi sorprese sul costo del denaro che gli esperti pensano rimarrà ...

Euro - l'Estonia si fa la sua moneta : l'Estcoin. La furia di Mario Draghi : Il trucco è che l' EstCoin , tecnicamente, non è una moneta, ma un 'token' . Cioè un 'gettone' offerto a chi investe in un progetto digitale, che promette di ripagarlo quando questo sarà operativo. In ...