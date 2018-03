Maltempo | voragine si apre in strada nel centro di Bologna

meteoweb.eu

: Virginia Raggi l'aveva detto: 'I cittadini hanno scelto il cambiamento. Dopo Roma un'Italia a 5 Stelle'. Ecco le… - gennaio71 : Virginia Raggi l'aveva detto: 'I cittadini hanno scelto il cambiamento. Dopo Roma un'Italia a 5 Stelle'. Ecco le… - xbici : #buche Maltempo, si apre una voragine al Vomero: deviati i mezzi pubblici - GiganteArturo : “Roma ha retto alla neve e alla pioggia” ha dichiarato la Raggi dal bordo di una voragine dove è stata ormeggiata l… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Ildei giorni scorsi continua a fare danni a, dove un grosso avvallamento si è formato improvvisamente nell’asfalto di via San Vitale neldella città, forse a causa dell’erosione sotterranea dovuta aldei giorni scorsi. Il problema è stato segnalato dai cittadini nel primo pomeriggio e in breve sono intervenuti gli operai incaricati dal Comune, oltre alla Polizia Municipale che ha chiuso laper alcune ore, dalla porta fino a via Broccaindosso. Al via le verifiche tecniche con uno scavo in corrispondenza dell’avvallamento, per stabilirne con precisione le cause. Sembra esclusa la rottura di una tubazione, mentre appare più probabile che siano state le infiltrazioni di pioggia e neve a provocare il cedimento. I tecnici sono intervenuti per eliminare l’avvallamento e lunedì prossimo laverrà asfaltata. Nelle ultime tre ...