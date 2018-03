Maltempo | Usa | maxi incidente e ingorgo per neve in autostrada

Maltempo Ischia : frana - chiusa la strada a Serrara Fontana : A causa di una frana provocata dalle intense piogge dei giorni scorsi, per motivi precauzionali è stata chiusa al traffico la strada Statale 270, nel comune di Serrara Fontana, sull’isola di Ischia (Napoli). La decisione è stata adottata dal sindaco, dopo avere acquisito la relazione dei vigili del fuoco. L’interruzione si è resa necessaria al km 9.700, all’altezza di “Caso Museo”: secondo i vigili del fuoco, ...

Maltempo Usa - il ciclone Noreaster porta fino a 60 cm di neve nel nord-est : strade impraticabili - blackout elettrici e una vittima [GALLERY] : 1/15 ...

Roma - è di nuovo emergenza buche : causa Maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. : Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. Mentre i Romani sono costretti agli slalom, a piedi come in macchina, il Campidoglio corre ai ripari mettendo sul piatto risorse aggiuntive Continua a leggere L'articolo Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. proviene da NewsGo.

Maltempo Usa - seconda tempesta in una settimana : scuole chiuse e trasporti bloccati - “è solo l’inizio” : Emergenza Maltempo negli Stati Uniti colpiti dalla seconda tempesta in una settimana. Centomila famiglie sono ancora senza corrente elettrica dopo la bufera che si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti lo scorso weekend, e per la seconda volta in meno di una settimana una nuova tempesta invernale ha colpito oggi il nord-est del paese. Più di 50 milioni di persone dal Maryland al Maine sono interessate dall’allerta meteo, e ...

Usa - forte Maltempo : oltre 1.500 voli cancellati a New York : oltre 1.500 voli sono già stati cancellati, oggi, negli aeroporti che servono l’area di New York, a causa del maltempo che sta colpendo la costa orientale degli Stati Uniti. All’aeroporto di Newark sono stati cancellati più di 550 voli, ovvero il 45% di quelli solitamente in programma; al Jfk cancellati 467 voli, ovvero il 40%, mentre al LaGuardia si registrano 587 cancellazioni; altre sono attese nell’arco della giornata. ...

Meteo - la causa del Maltempo è al Polo Nord? : Burian, tempeste, uragani. Non sarà che tutto dipende dal riscaldamento climatico? Secondo diversi studiosi i fenomeni Meteorologici estremi che si verificano sempre più spesso sono in qualche modo legati alla massa di aria calda in atmosfera e a quelle sempre più calde sollevate dagli oceani. Un indizio arriva dall’ultimo inverno artico che volge al termine ed è stato il più mite mai registrato. “Non ho mai visto niente di ...

Maltempo Stazzema (Lucca) : caduta massi sulla SP di Arni - chiusa al traffico : A causa della caduta di alcuni massi sulla carreggiata è chiusa al traffico la via provinciale di Arni, nel comune di Stazzema (Lucca), in Alta Versilia. I tecnici stanno eseguendo le verifiche del caso per capire quando riaprire la strada. Disagi per i collegamenti tra Versilia e Garfagnana. Isolato al momento il paese di Arni dalla costa. L'articolo Maltempo Stazzema (Lucca): caduta massi sulla SP di Arni, chiusa al traffico sembra essere il ...

Maltempo : chiusa laA26 tra Genova e Alessandria per ghiaccio : Ancora qualche disagio in Liguria, a causa del Maltempo, per chi è in viaggio. E’ stata chiusa la A26 Genova Voltri-Alessandria a causa della pioggia gelata. Il transito è stato interrotto in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei mezzi spargisale. In particolare, comunica Autostrade per l’Italia, tratto chiuso tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e nodo A26/A21 Torino-Brescia. E’ tornata regolare, invece, ...

Meteo USA : il Maltempo risparmia la California - gli evacuati rientrano nelle proprie case : L’ondata di maltempo che minacciava la California ha deviato in direzione sud, risparmiando l’area già devastata da piogge e frane lo scorso gennaio. Circa 30 mila persone evacuate in via precauzionale nella contea di Santa Barbara, hanno fatto rientro nelle proprie case. “Il peggio e’ passato – ha spiegato il capo della protezione civile locale – e siamo cautamente ottimisti, anche grazie all’accurato ...

Usa : Maltempo - costa Est si prepara a bomba ciclonica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

“Pensavamo di morire - poi…”. Il treno più pazzo del mondo : bloccati a bordo per oltre 10 ore causa Maltempo - ecco cosa fanno all’improvviso i passeggeri per vincere la paura. Le loro foto hanno conquistato i social : Il maltempo che di recente ha scosso l’Italia non ha provocato danni soltanto nel nostro Paese, pur alle prese con difficoltà e disagi notevoli. Tutta Europa, infatti, si è trovata in queste ore più o meno nella stessa situazione. Dal Regno Unito, ecco arrivare una delle storie più bizzarre, e a suo modo anche divertente, di questi giorni freddi e gelati: tutto è successo a causa dei disagi alla circolazione provocati da ghiaccio, vento e ...

Maltempo : chiusa per gelicidio la Strada regionale 66 per San Marcello Pistoiese : La Provincia di Pistoia ha disposto la chiusura urgente della Strada regionale 66 dal bivio Sp 21 Le Piastre-Prunetta al bivio Sp 632 località Pontepetri per la formazione di gelicidio dovuto alle basse temperature persistenti in loco. Il provvedimento è stato assunto per scongiurare eventi dannosi e per garantire la pubblica incolumità dato il pericolo rappresentato dal gelicidio, fenomeno atmosferico insidioso che causa la caduta di alberi per ...

GELICIDIO E Maltempo - RIAPERTE LE AUTOSTRADE/ Neve Emilia Romagna - A13 chiusa : aeroporto Bologna in tilt : MALTEMPO, Neve e GELICIDIO, ultime notizie: riaprono tutte le AUTOSTRADE. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.Treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:28:00 GMT)

Maltempo - neve e ghiaccio sull’Italia : chiusa per ore la A1 tra Milano e Bologna : Maltempo, neve e ghiaccio sull’Italia: chiusa per ore la A1 tra Milano e Bologna Nuovi disagi sul fronte dei trasporti a causa dell’ondata di Maltempo: A1 chiusa in mattinata tra Milano e Bologna, disagi in Emilia Romagna e Liguria. Anche i treni nuovamente ko. Continua a leggere L'articolo Maltempo, neve e ghiaccio sull’Italia: chiusa per ore la A1 tra Milano e Bologna è su NewsGo.