Maltempo Roma | i tecnici del Comune | si valuta la chiusura di alcune strade

Maltempo - il Campidoglio : a Roma riaprono ville e parchi : Dopo la cessata allerta per neve e ghiaccio e a seguito del monitoraggio sulle alberature per la riduzione del rischio, e’ stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di Villa Aldobrandini, Villa Scipioni, Parco di via Trezza, Villa Fiorelli e Parco Falcone e Borsellino. Lo comunica il Campidoglio. “Nei giorni scorsi erano gia’ state riaperte Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa ...

Maltempo Roma : 17 milioni per coprire 50mila buche in 1 mese : Avviare subito l’esecuzione di lavori per circa 17 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire la copertura di 50.000 buche in un mese, per una media di oltre 1.500 al giorno in tutta la città. È quanto prevede la prima fase del piano straordinario per le strade di Roma messa a punto dal Campidoglio per affrontare l’emergenza causata dal ghiaccio, che ha sgretolato l’asfalto in moltissime zone della città. Le misure ...

Maltempo - buche a Roma : Fiorello - “invece dell’allunaggio ho fatto l’arromaggio” : “Ieri sulla questione buche ho fatto ‘lo sbarco dell’uomo a Roma’. Invece dell’allunaggio ho fatto l’arRomaggio. E’ sotto gli occhi di tutti: sono un motociclista, giro in moto e vi posso assicurare che e’ tosta. Il Maltempo c’e’ stato ma si vede che i lavori prima non erano stati fatti bene, perche’ se basta una nevicata e una pioggia per creare i crateri…“: lo ha ...

Maltempo Roma : buche in strada - la Procura apre un’indagine : 1/18 Vincenzo Livieri/Lapresse ...

Maltempo Roma : monitoraggio degli alberi nelle ville - presto la riapertura : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito Roma con neve e ghiaccio alcune ville della Capitale sono ancora chiuse ma il Campidoglio sta predisponendo la loro riapertura. Questa va di pari passo con il monitoraggio delle alberature. Tra le ville aperte già oggi risultano: Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa Paganini, Villa Lazzaroni, Villa Torlonia e Piazza Vittorio. A breve sono attese nuove ordinanze per la riapertura di molte ...

Maltempo : buche a Roma - ancora chiuso il Ponte sul Tevere : A causa di buche e dissesti del manto stradale sono chiuse alcune strade in varie zone di Roma: un avvallamento ha provocato la chiusura del Ponte Palatino, nel centro della Capitale. buche e voragini, a causa della pioggia sono diventate vere e proprie trappole per automobilisti e centauri: si registrano chiusure e deviazioni della circolazione che hanno mandato in tilt il traffico. L'articolo Maltempo: buche a Roma, ancora chiuso il Ponte sul ...

Maltempo a Roma - buche e voragini nelle strade : traffico in tilt - città nel caos : La neve ma soprattutto la pioggia che cade quasi ininterrottamente da giorni sulla Capitale hanno deteriorato ulteriormente il gia’ malandato manto stradale, per la disperazione dei Romani. buche piene di acqua causano rallentamenti continui sia in centro che in periferia. Quelle più pericolose vengono ‘presidiate’ da vigili che le segnalano ad automobilisti, motociclisti e pedoni. Allagamenti, voragini piene d’acqua, ...

Maltempo : a Roma traffico in tilt : ANSA, - Roma, 06 MAR - Rallentamenti, code e buche piene d'acqua stamani a Roma a causa della pioggia. A viale Castrense, nei pressi dello svincolo della tangenziale, una voragine si è riempita d'...

Maltempo : buche a Roma con il 55% di piogge in più a febbraio : Con quasi il 55% di piogge in più a febbraio è peggiorato il problema delle buche che a Roma mandano il traffico in tilt. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ucea rispetto alla media storica delle precipitazioni. Voragini e buche nelle Capitale sono state aggravate da neve e ghiaccio durante l’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia da nord a sud con pesanti effetti anche sull’agricoltura. Il problema riguarda ...

Maltempo Roma : traffico in tilt per la pioggia - voragini piene d’acqua : traffico in tilt tra code e buche piene d’acqua stamattina a Roma a causa della pioggia: a viale Castrense una voragine si è riempita d’acqua. Sul posto la polizia locale. Disagi al traffico da via Nomentana all’Appia, da via Cristoforo Colombo a Monti Tiburtini. Sette chilometri di code si registrano, secondo Astral-infomobilità, sul tratto urbano della A24 da Settecamini alla Tangenziale est verso il centro. L'articolo ...

Maltempo Emilia-Romagna : frana in Appennino - sospesa la ferrovia Porrettana : Temporaneamente sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Porrettana, fra Riola e Porretta, a causa della frana nella zona di Marano di Gaggio Montano, Appennino bolognese: la decisione di Rfi si deve all’innalzamento del livello del fiume Reno, già parzialmente invaso dall’enorme massa di terra. L’acqua rischia di raggiungere i binari del treno. Al momento a Marano sono cinque le abitazioni evacuate, ma è già pronto un ...

Maltempo : l’Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza nazionale : La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di chiedere lo stato d’emergenza nazionale a seguito delle abbondanti e prolungate nevicate, soprattutto nelle aree appenniniche, e dell’ondata di Maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna dalla settimana scorsa. La decisione – presa nella seduta di oggi pomeriggio – arriva dopo le segnalazioni che continuano ad arrivare in Regione e alla Agenzia regionale di protezione civile da ...