M5s | Di Maio ai neoeletti | ' Cresceremo ancora | è inesorabile'

Supervertice dello stato maggiore M5s. Con Di Maio anche Casaleggio : no a governi di unità nazionale - pressing sulla direzione Pd : Luigi Di Maio riunisce il suo nuovo gruppo parlamentare. Oltre trecento eletti, più di due terzi si affacceranno per la prima volta nel Palazzo. È l'ennesimo discorso della vittoria, che riceve una standing ovation prontamente rilanciata da tutti i profili social del Movimento 5 stelle. Chiede fiducia ("Fidatevi di me"), rivendicando per sé tutte le decisioni strategiche, a partire dalla nomina dei capigruppo Giulia Grillo e ...

Chi sono i capigruppo di Camera e Senato del M5s indicati da Luigi Di Maio : ... è il fondatore del gruppo cremasco nel 2010, ndr , attratta dai richiami via blog sul rispetto dell'ambiente e sulla necessità di cambiare i paradigmi sull'economia e sull'energia partendo da sé e ...

Chi sono i capigruppo di Camera e Senato del M5s indicati da Luigi Di Maio : Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono stati indicati da Luigi Di Maio come capigruppo di Senato e Camera durante la riunione in corso al Parco dei Principi di Roma. Le due assemblee separate dei 222 deputati e 112 Senatori M5s sono iniziate alle 13.30 nell'hotel scelto in questi giorni come comitato elettorale per i 5 stelle. Danilo Toninelli è nato a Soresina, Cremona, nel 1974, è considerato un ...

M5s : Di Maio tra gli eletti : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento" : All'Hotel dei Principi gli oltre 330 eletti. "Andiamo al governo, devono per forza passare da noi" ripete Luigi Di Maio