huffingtonpost

: “Il compito dei partiti è uscire dallo stallo facendo delle brave consultazioni, confrontando i programmi e… - fattoquotidiano : “Il compito dei partiti è uscire dallo stallo facendo delle brave consultazioni, confrontando i programmi e… - vindimaso : RT @luisaloffredo28: #PiazzaPulita #Formigli, quando ti riprendi dallo shock, leggiti almeno il programma prima di impiantare la trasmissio… - thexeon : M5s, dallo skipper al pastore: la squadra dei debuttanti in Parlamento -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Sono tanti iineletti nelle file del Movimento 5 stelle. Oltre al mondo delle professioni, con molti laureati eletti soprattutto nei collegi uninominali, i neoeletti pronti a sbracare al Senato e alla Camera hanno svolto i lavori più disparati.al. Lo riporta il Corriere della sera.Nei listini proporzionali, salvo eccezioni, è montata la marea di chi non ha potuto vantare un cursus honorum a cinque stelle: precari, camerieri, ex assistenti parlamentari, agenti turistici, impiegati, attori, operatori di call center. Tutti, laureati e non, comunque con poca esperienza politica tranne gli ex portaborse.Silvana Nappi, medico della Asl Napoli 3 Sud, ha stracciato a Nola l'ex dc Lorenzo Cesa. La veterinaria Doriana Sarli ha battuto al Vomero il medico Paolo Siani arruolato nel Pd. A Cagliari, il M5S si è affidato allo...