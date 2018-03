M5S cerca giornalisti per team comunicazione

Zingaretti ha vinto ma non ha la maggioranza. E ora cerca il dialogo con M5S : La linea dura di FdI, lo stop di Stefano Parisi, l'apertura al dialogo del M5s. Lo scenario che potrebbe presentarsi in Consiglio regionale al neo-rieletto governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che a breve comporrà anche il puzzle della giunta, sembra prendere una forma. "Il mio atteggiamento sarà di apertura, verifica e disponibilità all'ascolto", aveva affermato ieri il presidente, che al momento, numeri alla mano, non ...

Elezioni - M5S alla ricerca dei numeri : “Non finiremo come Bersani”. E sugli espulsi : “Posizione non cambia” : Dopo il trionfo elettorale, ma senza i numeri per poter governare in modo autonomo, il M5S e il leader Luigi Di Maio hanno lanciato un messaggio di apertura a tutte le forze politiche in modo da cercare convergenze e poter formare un esecutivo. numeri alla mano, il M5S può guardare verso la Lega, nonostante la chiusura di Salvini. Ma c’è anche la strada di un confronto con un Pd senza Renzi. Al momento però, in casa pentastellata nessuno ...

M5S - un nuovo partito ‘pigliatutti’ e la sinistra in cerca di credibilità : I segnali erano evidenti a chi volesse coglierli. Cinque anni di governo indecoroso, fatto di arroganza, distacco dalla realtà, montatura di un clima anti-migranti, politiche di austerità, cialtronerie varie, non potevano che produrre il risultato del 4 marzo. La fuga di buona parte dell’elettorato del centrosinistra verso un M5S che però diventa sempre più “partito piglia-tutti” e l’egemonia della destra xenofoba nel centrodestra. Questa è ...

Addio accordo Lega-M5S - Salvini cerca dei «responsabili» per formare un governo : «Facciamo parte di una coalizione e io sono abituato a mantenere le promesse e la parola. Quindi ragioneremo con la nostra coalizione, che è quella di centrodestra». Matteo Salvini, che ha portato la Lega al 18 per cento (alle precedenti elezioni del 2013 era al 4,1), manda in frantumi gli scenari di un governo Lega-M5s. Vincitore delle elezioni nel centrodestra, è riuscito a superare anche Forza Italia, considerato fino a pochi giorni fa ...

Scontro M5S-De Luca su candidatura Regione per polo ricerca fusione nucleare : I consiglieri del Movimento 5 Stelle chiedono che il Consiglio regionale della Campania, convocato oggi per l'elezione del Difensore civico, discuta sulla candidatura della Regione Campania proposta ...

“Cercasi rappresentanti di lista” : M5S 'pesca' online : Il Movimento 5 Stelle ha aperto la ricerca online per i rappresentanti di lista in tutte le sezioni elettorali delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Tre i requisti richiesti, insieme alla compilazione di un form...

M5S - A.A.A.rappresentanti di lista cercasi : aperte adesioni on line : Roma, 4 feb. , askanews, Aperta la ricerca on line del MoVimento Cinque Stelle per i rappresentanti di lista xche si vorrebbero presenti e vigili in tutte le sezioni elettorali delle prossime elezioni ...

M5S - l'ordine ai candidati Cercate nefandezze sui rivali : Chissa cosa pensarà del Movimento 5 Stelle il suo compianto cofondatore Gianroberto Casaleggio a leggere dell'impostazione della campagna elettorale dei pentastellati in Veneto, fondata sulla quella che viene definita in un ordine "comunicazione negativa".La macchina del fango pentastellataEbbene sì. Il 2014 è molto lontato dal presente. Non solo in linea temporale. Se durante le Europee, Casaleggio si scagliava contro i ...

Sbarca a Napoli Alessia D'Alessandro : chi è la ricercatrice italo-tedesca del M5S che sfiderà il 'sindaco delle fritture' : ... anche in economia, per le prossime elezioni politiche - le parole della D'Alessandro - per cui faccio presente la mia disponibilità a collaborare con l'esperienza legata all'economia europea e ...

Se il M5S arriva primo cerca alleati - o no? Di Maio nega di averlo detto nel discorso alla City : 'Mai prospettato governi di larghe intese': chiude il caso e parla di cattive traduzioni. Quanto al dopo voto, se non ci dovesse essere né maggioranza, né accordo si deve tornare subito alle urne

M5S - Di Maio presenta i candidati : a Napoli una ricercatrice del Cnr : «Voglio dare all'Italia il gruppo parlamentare migliore che habl avuto. Queste sono persone super competenti», così Luigi Di Maio nella conferenza stampa in corso al Tempio di...

Tra candidati M5S ricercatori - accademici : (ANSA) - ROMA, 29 GEN - accademici, ricercatori e un ammiraglio: Luigi Di Maio presenta, chiamandoli sul palco del Tempio di Adriano, i primi 8 candidati "esterni" agli uninominali. Tra i candidati ...