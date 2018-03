L' Uomo della Domenica | ' Inter 110'

G8 - la Corte europea dei diritti dell'Uomo dichiara ammissibile ricorso poliziotti della Diaz : Erano stati assolti in primo grado, sono poi stati condannati in appello e in Cassazione per falso e calunnia. Se la Cedu dovesse accogliere il loro ricorso, si aprirebbe la strada alla revisione del processo

Amelia Earhart - identificati i resti della leggendaria pilota : credevano fosse un Uomo : Una nuova analisi pubblicata sulla rivista Forensic Anthropology ha stabilito che i resti trovati nel 1940 su una remota isola dell'Oceano Pacifico appartengono ad Amelia Earhart,...

Paura a Vienna - tre persone accoltellate nel cuore della città : caccia all'Uomo : Paura a Vienna. Due donne e un uomo, componenti della stessa famiglia, sono stati gravemente feriti da un "assalitore" con un coltello nel centro della capitale austriaca ieri sera. Lo ha reso noto la...

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’Uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

Dal Dna della giungla la caccia alle malattie dell’Uomo : Dalle ali dei pipistrelli alla resistenza al cancro degli elefanti, il Dna della giungla ha aperto la caccia alle malattie dell’uomo: i tratti genetici ancora inesplorati che rendono unici gli animali hanno portato ad identificare regioni del Dna umano responsabili di alcune malattie. E’ il risultato pubblicato sulla rivista Cell Reports e ottenuto nell’Universita’ per la Salute dello Utah. I ricercatori, guidati da ...

Dybala - l'Uomo in più della Juve : Mercoledì a Wembley il ritorno con il Tottenham. I bianconeri puntano su Dybala: decisivo con la Lazio, vuole sbloccarsi in Champions , ultimi gol un anno fa al Barca, Diciotto gol in 31 partite, ...

Tragedia Astori - Della Valle : 'Davide Uomo vero - lunedì avrebbe ' : Tutto il mondo del calcio sarà con la Fiorentina, con i giocatori e, soprattutto, con la famiglia Astori.

Morte Astori - il dolore di Della Valle : 'Perdiamo un vero Uomo - è un dramma. Lunedì avrebbe rinnovato' : " Serie A >voce 1 voce 2 Tragedia Astori, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio "E' sempre stato un punto di riferimento per tutta la squadra - prosegue Della Valle - e proprio prima Della ...

Wim Hof : l'Uomo che non congela - i suoi segreti al servizio della scienza : L'olandese Wim Hof, noto come ' uomo di ghiaccio ' da anni ha messo alla prova i limiti del suo corpo esponendolo alle sfide sempre più estreme del freddo, ha realizzato infatti alcuni record mondiali ...

Operato l'Uomo col tumore più grande della sua testa : I chirurghi di Mumbai, in India, hanno rimosso con successo un tumore cerebrale da 1,8 kg di un uomo di 31 anni, la più grande massa mai documentata. Raggiungendo una dimensione più grande della testa effettiva del paziente, il tumore cresceva principalmente nello spazio tra il cranio e il cuoio capelluto, sebbene il 10% sporgesse nel suo cervello. La rimozione accurata della massa dal cervello, dall'osso e dai vasi sanguigni circostanti ha ...

Berlusconi : 'Tajani Uomo giusto ma sarà lui a dire se va bene' - 'Azzeramento della Fornero per soddisfare Salvini' : "Io condannato da una sentenza politica" - "La mia condanna per frode fiscale - ha proseguito - è stata il frutto di una sentenza politica. Non sono stato condannato da un collegio di magistrati, ma ...

Uomo sbuca da sotto il vagone della metro : stupore tra i passeggeri : Non credevano ai loro occhi i passeggeri sulla banchina della fermata Grand Street, a Manhattan (New York). Un Uomo si è lanciato sui binari pochi istanti prima che arrivasse la metropolitana: visibilmente ubriaco, ha fumato una...

Così la scienza minaccia l'Uomo. A Roma una mostra sul futuro della nostra specie. Viaggio verso la frontiera dell'intelligenza artificiale : La terza rivoluzione industriale, quella dettata dalle nuove tecnnologie, ha modificato profondamente e nel giro di pochi anni l'esistenza umana. Un processo inarrestabile che continuerà senza tregua ...

“Lui è mio padre”. Rudy Zerbi confessione choc da Silvia Toffanin. Parole che hanno provocato un vero e proprio terremoto - l’Uomo in questione infatti non è uno dei volti più conosciuti e noti della televisione : Rudy Zerbi come non l’avevamo mai visto. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, si è lasciato andare a delle confessioni sulla sua vita privata rimaste finora sepolte. Personali e delicate al punto da lasciare attonita anche la conduttrice che non ha potuto far a meno di commuoversi. Rudy infatti ha parlato del padre, un padre biologico conosciuto solo a 30 anni quando ha saputo che era Davide Mengacci: «E’ stato un colpo pazzesco scoprire ...