Luigi Di Maio | il Sud inonda i CAF per il reddito di cittadinanza

Matteo Salvini come Luigi Di Maio/ Su Governo - Def e presidenze Camere : chiusura dal Pd per alleanza : Matteo Salvini sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Luigi Di Maio - perché è il premier perfetto per i poteri forti : il valletto perfetto per far fuori Matteo Salvini e la Lega : Tra il nulla impacchettato con una giacca sartoriale sotto un bel musetto glabro e un leader con barba e felpa amico di Marine Le Pen, i poteri smorti non hanno esitato un secondo a baciare il primo ...

Chi sono i capigruppo di Camera e Senato del M5s indicati da Luigi Di Maio : ... è il fondatore del gruppo cremasco nel 2010, ndr , attratta dai richiami via blog sul rispetto dell'ambiente e sulla necessità di cambiare i paradigmi sull'economia e sull'energia partendo da sé e ...

Chi sono i capigruppo di Camera e Senato del M5s indicati da Luigi Di Maio : Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono stati indicati da Luigi Di Maio come capigruppo di Senato e Camera durante la riunione in corso al Parco dei Principi di Roma. Le due assemblee separate dei 222 deputati e 112 Senatori M5s sono iniziate alle 13.30 nell'hotel scelto in questi giorni come comitato elettorale per i 5 stelle. Danilo Toninelli è nato a Soresina, Cremona, nel 1974, è considerato un ...

Marco Travaglio - i consigli per Luigi Di Maio dalla politica a come deve parlare : Finita la campagna elettorale, Marco Travaglio si è liberato del fardello di dover sorvolare sulle migliaia di corbellerie combinate da Luigi Di Maio e grillini vari. Godendo di incondizionata stima ...

Daniela Santanchè : 'Luigi Di Maio schizofrenico - ora pur di governare apre a tutti' : ' Luigi Di Maio è schizofrenico, prima dicono mai alleanze e poi... Vuole governare a tutti i costi per il vincolo di mandato. Perché secondo il loro statuto, ora o mai più!'. Daniela Santanchè , ...

Luigi Di Maio - il nuovo M5s e la grande paura : i nuovi eletti troppo autonomi e di sinistra : C'è una grande paura dentro il Movimento 5 Stelle uscito trionfalmente dalle urne del 4 marzo: l'esercito dei 250 nuovi eletti, su 303 complessivi. Venerdì pomeriggio Luigi Di Maio li riunirà tutti in ...

Luigi Di Maio - l'incontro con Sergio Mattarella : imbarazzi e nessun saluto con Napolitano : Luigi Di Maio ha incontrato Sergio Mattarella in occasione dell'8 marzo al Quirinale e non è stato un momento privo di imbarazzo. In prima fila ci sono i ministri uscenti con i quali il candidato ...

Luigi Di Maio "Facciamo intese sul Def" : Luigi Di Maio guarda al sodo, ai conti, all'economia. Nella sua prima intervista post voto sul Corriere della sera parla chiaro a tutti gli interlocutori veri o presunti."Vogliamo agire da subito. Entro il 10 aprile deve essere presentato il Def, il Documento di economia e finanza che definisce le scelte di politica economica dei prossimi anni, e che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta del Parlamento, quindi il Movimento ...

Luigi Di Maio - rimborsopoli M5S solo una sceneggiata : solo una bufala. Una sceneggiata per rimediare alla figuraccia fatta proprio sotto elezioni, quella della 'cacciata' degli 'impresentabili' dal Movimento 5 Stelle. In otto, tra coinvolti in ...

Luigi Di Maio - la grana del M5s : i nove espulsi sono già sul mercato : Una sfilata di paradossi viventi al potere. Andrea Cecconi da Pesaro era tornato dall' autoesilio messicano soffocato dai sensi di colpa, ma coperto dai voti , emblema della forza delle idee, anche se ...

Su Affari le pagelle di Sgarbi Otto al "nemico" Luigi Di Maio Nove a Salvini. Renzi - Silvio... I voti : "E' giusto che Matteo Salvini e il Centrodestra non governino e restino all'opposizione. Lo afferma ad Affaritaliani.it Vittorio Sgarbi. "In questo modo un governo del M5S brucerebbe completamente il Pd..." Segui su Affaritaliani.it

Luigi Di Maio : il Sud inonda i CAF per il reddito di cittadinanza : A pochi giorni dalle avvenute elezioni politiche, sembra che non si parli d'altro. Nelle ultime ore, è spopolata online la notizia che vede gli elettori del 'Movimento 5 Stelle' inondare i 'CAF' di domande e richieste inerenti al presunto modulo, che servirebbe per inoltrare la propria richiesta di ricevere il sussidio più chiacchierato del momento. Di Maio: il reddito di cittadinanza potrebbe costare 17 miliardi al nostro Paese Lo scorso 4 ...