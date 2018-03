L' importanza di essere Matteo Renzi

huffingtonpost

(Di venerdì 9 marzo 2018) C'è una lettera, nelle mani del presidente del PdOrfini, che contiene le dimissioni dida segretario del partito.Proprio una lettera, come in "La lettera ai Romani" di San Paolo, "La lettera rubata" di E. A. Poe, "La lettera scarlatta" di Hawthorne (che in questo caso è riferimento ad alfabeto), "La lettera a un bambino mai nato" di Oriana Fallaci, "La lettera sulla felicita'" di Epicuro.Oggetto intensamente letterario, in quanto simbolo di una comunicazione che cambia I destini: disvelamento, buona novella, tragedia?È possibile che il Segretario al momento della decisione non pensasse alla letteratura, e tuttavia, la scelta di inviare al proprio Partito una missiva, in epoca di tweet, blog, sms, facebook, è un gesto che da solo fornisce una particolare caratura alle dimissioni. Non a caso il dibattito di questi giorni è pieno, per ...