“Li hanno mangiati” Italiani scomparsi in Messico | una notizia spaventosa Sono

(Di venerdì 9 marzo 2018) Nuove agghiaccianti risvolti nel caso dei tre napoletani spariti in. Dallo scorso 31 gennaio non sipiù notizie riguardo a Raffaele Russo, il figlio Antonio ed il nipote Vincenzo Cimmino che a quanto pare, gli indizisempre più forti,stati consegnati ai narcos del locale cartello Nueva Generación di Jalisco, venduti probabilmente dai quattro poliziotti messicani finiti sotto indagine ed a processo. Quello che però adesso, dopo 37 giorni, fa temere molto per la loro incolumità è che il cartello Nueva Generación di Jalisco è conosciuto per la sua efferatezza. E più passano i giorni e più i timori aumentano. Ad aggravare la situazione, il fatto che non è stato richiesto nessun riscatto e non è chiaro perché i narcos abbiano “richiesto” i tre, arrivando perfino a pagare i poliziotti. Da quando il cartello Nueva Generación si è affermato, ha fatto ...