Lega : Maroni - Bossi avrà da me eterna riconoscenza : Milano, 9 mar. (AdnKronos) – “Umberto avrà sempre da me (e da tutti i leghisti) eterna riconoscenza e affetto sincero”. Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente uscente della Regione Lombardia Roberto Maroni, commentando le dichiarazioni di Umberto Bossi, in cui l’ex segretario federale del Carroccio conferma il suo impegno per la libertà del Nord. L'articolo Lega: Maroni, Bossi avrà da me eterna riconoscenza ...

Lega - Maroni fa gli auguri a Salvini : ha davanti sfide epocali : Roma, 9 mar. , askanews, 'Buon compleanno Matteo Salvini e un grande in bocca al lupo per le sfide epocali che hai davanti a te'. Sono gli auguri che, fra i primi, Roberto Maroni ha rivolto ...

Maroni incontra Salvini : “Tifo per lui - ma la Lega deve rispondere al Nord che l’ha votata”. E lui? “Cose personali” : “Faccio il tifo per Matteo Salvini e per il centrodestra al governo del paese: c’è un accordo tra le forze della coalizione ed è giusto che questo venga rispettato. Non sono preoccupato per il Nord, ma sicuramente c’è un’Italia spaccata nel voto ed è giusto che la Lega risponda al proprio elettorato: l’autonomia e il federalismo sono al centro dell’agenda del centrodestra, quindi auspico che il prossimo ...

Lega : Maroni - con Salvini è più a destra - vedremo se funzionerà : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Non sono contrario alla linea della Lega, temevo e temo che questo possa significare abbandonare le storiche battaglie per l’autonomia del Nord ma è una fase nuova, quindi spazio a chi viene, ai nuovi, a questa nuova visione. Sono convinto che sia iniziata la terza Repubblica che apre scenari interessanti per chi ha vinto, ossia la Lega e il M5S”. Lo dice Roberto Maroni, governatore uscente ...

La vera sorpresa di queste elezioni è Matteo Salvini La Lega sfonda da Nord a Sud. Addio "giuda" Maroni Carroccio ago della bilancia. Apre al M5S o resta con Silvio? : La vera sorpresa delle elezioni politiche 2018 è Matteo Salvini e la sua nuova Lega nazionale. Che il Partito Democratico di Matteo Renzi andasse incontro ad una debacle storica era nell'aria, così come il successo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Lega : Salvini - Maroni lo ringrazio e guardo avanti : Milano, 2 mar. (Adnkronos) – “Maroni lo ringrazio per il buon lavoro fatto, e guardo avanti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana, a chi gli domanda dell’ex presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, che ha scelto di ritirarsi dalla corsa e Se questa sua scelta abbia eventualmente penalizzato la Lega. “Al di là delle ...

Matteo Salvini - ribolle il malcontento all'interno della Lega : gli attacchi di Bossi e Maroni : all'interno della Lega il clima nei confronti di Matteo Salvini è tutt'altro che sereno. Anzi, quella piccola pattuglia di leghisti poco in linea con il segretario del Carroccio da gruppetto che si ...

'La Lega non ha dimenticato il federalismo'. Salvini risponde a Maroni : ... l'attuale segretario del Carroccio ha cancellato la storia del partito, ha messo alla porta senza alcun rispetto né visione politica alcuni dei suoi rappresentanti più seri e preparati, come per l'...

Salvini replica a Maroni : accordi autonomia figli mia Lega forte : Milano, 27 feb. , askanews, 'Se domani Luca Zaia e Roberto Maroni vanno a firmare il pre-accordo sull'autonomia di Veneto e Lombardia è perché la Lega è forte. Nel programma del centrodestra c'è il ...

Maroni attacca Salvini : la sua Lega ha dimenticato federalismo : Milano, 27 feb. , askanews, L'accordo sull'autonomia 'riscopre una parola dimenticata dalla politica: federalismo. Un tema assente dalla campagna elettorale, dominata da chi la spara più grossa, ma sempre centrale per la , ancora irrisolta, questione settentrionale. Un tema di cui, lo dico ...

Lega : Salvini - Maroni assente? Io mi godo la piazza : Milano, 24 feb. (AdnKronos) – Nessuna delusione da parte di Matteo Salvini per l’assenza di Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, alla manifestazione della Lega in piazza Duomo a Milano. “Io mi godo la piazza che c’era”, ha detto Salvini, leader della Lega, rimasto ancora a lungo in piazza Duomo al termine della manifestazione per parlare con i sostenitori. “C’è tanto di meglio da fare, ...

Lega - Maroni non si presenta al comizio di Salvini : Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a sorpresa non è andato alla manifestazione del Carroccio con il segretario Matteo Salvini in piazza Duomo, a Milano. Il corteo dei sostenitori ...