Le Vibrazioni | ' Nell' era dei talent ripartiamo dal piacere di suonare nei club'

Le Vibrazioni a Sanremo insieme a Skin - il video di Così Sbagliato in inglese e italiano nella serata dei duetti : Una sferzata di energia quella data da Le Vibrazioni a Sanremo, dove hanno proposto il loro nuovo singolo Così Sbagliato in una nuova versione insieme a Skin. La cantante, che non ha bisogno di presentazioni, ha dato vita come al solito a un'interpretazione semplicemente magistrale del brano. Così Sbagliato non è riuscita a fare breccia nel cuore della giuria demoscopica, che le ha assegnato una posizione in classifica nella zona rossa ...