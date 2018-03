Le Tenute Storiche a Vinitaly 2018 | un Grand Tour esperienziale che unisce storia

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 marzo 2018) Anche quest’anno ADSI – Associazione DimoreItaliane sarà presente all’appuntamento dia Verona con un numero crescente di cantineappartenenti ai propri Soci: sono infatti 64 lecon cantina che parteciperanno alla manifestazione(55 nel 2017) e che rappresentano una produzione annua di 35 milioni di bottiglie, provenienti da circa 30000 ettari di proprietà. I soci ADSI sono proprietari di beni culturali vincolati come monumento nazionale che, nel caso delleviticole, comprendono, oltre alle cantine, giardini, vigneti, oliveti e boschi, in un insieme di straordinaria bellezza al tempo stesso architettonica e paesaggistica. Una visita alle cantinedei soci ADSI costituisce un vero e proprio, che offre un’opportunità unica di turismo, in cui la scoperta di molti vitigni autoctoni nel loro ...