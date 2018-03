today

: Le nostre patenti di guida non sono a norma: perché rischiamo una multa salata - Today_it : Le nostre patenti di guida non sono a norma: perché rischiamo una multa salata -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Non riportano correttamente le limitazioni alla, come ad esempio l'obbligo di portare gli occhiali al volante. Leitaliane, insomma,poco chiare. E per questo devono essere modificate.Come riporta...