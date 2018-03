Le milizie sciite mettono in difficoltà il premier iracheno : A poche settimane dalle elezioni, un leader sciita afferma che il gruppo Stato islamico è ancora attivo, sconfessando il risultato su cui punta di più il primo ministro Al Abadi. Leggi

Miliardi ad Assad - in Libano e alle milizie sciite : così Teheran prosciuga le casse dello Stato : ... decine di Miliardi sono affluiti in tutta la regione per sostenere la politica di influenza della Repubblica islamica. Il fronte più importante è stata la Siria. Banche a partecipazione statale ...