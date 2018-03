Le lacrime di Bonucci dimostrano il vuoto che Astori lascia nel mondo dello sport e non

huffingtonpost

: #Milan, #Bonucci in lacrime per #Astori abbandona l'intervista (FOTO) - CorSport : #Milan, #Bonucci in lacrime per #Astori abbandona l'intervista (FOTO) - tuttosport : #Milan, #Bonucci in lacrime per #Astori: «Lo porterò sempre con me» (FOTO) - violanews : Il capitano del Milan: 'Non ho potuto salutare Davide' ?? E si commuove in diretta ???? -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Leonardonon è riuscito a trattenere la commozione per l'improvvisa scomparsa di Davide. Al termine di Milan-Arsenal, sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League, ai microfoni di Skyil difensore rossonero si è commosso durante l'intervista: "Mi dispiace non essere andato a salutare, ma lo porterò sempre con me", ha dettovisibilmente provato. "Era un numero uno, la sua scomparsa mi ha toccato tantissimo".Chiellini si commuove in diretta: "Pensiamo a lui continuamente"