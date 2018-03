Le elezioni della paura e della ramazza

elezioni - benedizione della Chiesa al M5S? Bagnasco : “Non bisogna avere paura”. Ma arriva la resa dei conti tra i vescovi : Dopo la benedizione di san Gennaro, per Luigi Di Maio potrebbe arrivare anche quella della Chiesa. Era il 19 settembre scorso quando l’allora candidato premier del Movimento 5 Stelle si presentò nel Duomo di Napoli per assistere al miracolo del patrono dei partenopei. Un bacio, quello Di Maio al sangue di san Gennaro, che fece il giro del mondo e fu subito letto come un chiaro invito al dialogo indirizzato alle gerarchie d’Oltretevere. Appena ...

MEDIA & POLITICA/ La sconfitta della grande stampa alle elezioni : La legge elettorale non ha saputo far uscire un chiaro vincitore dalle urne il 4 marzo. Ma c'è sicuramente un grande sconfitto: il sistema della cosiddetta grande stampa. YODA(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 06:11:00 GMT)ECCE BOMBO/ Il ritratto nell'esordio di Nanni Moretti nel cinema professionale, di M. BordoniSFOOTING/ Non solo petrolio, l’Arabia Saudita diversifica le attività e punta forte sul… riso, dei Comicastri

elezioni - altro che “Festa della Donna” e “parità di genere” : in Parlamento ci sono sempre più uomini : Appena 185 alla Camera e 86 al Senato: le donne elette in Parlamento alle Elezioni politiche di Domenica sono meno di un terzo. E nonostante il Rosatellum abbia introdotto una norma sull’equilibrio di genere, non c’è alcun passo avanti sulla strada della parità di rappresentanza tra i sessi. Il dato della presenza femminile in Parlamento, infatti, è in linea con la legislatura precedente: addirittura identico a Palazzo Madama, ...

elezioni - il nuovo Parlamento : tutti i candidati eletti della 18esima legislatura : Chi ha vinto le Elezioni? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

elezioni : pienone eletti M5S - ma 11 della 'vecchia guardia' restano fuori : Roma, 7 mar. , AdnKronos, Trecentotré eletti tra Camera e Senato. Ma nonostante l'en plein di seggi conquistati dal M5S, undici parlamentari della 'vecchia guardia' grillina non rientreranno in ...

elezioni - il nuovo Parlamento : tutti gli eletti della 18esima legislatura : Chi ha vinto le Elezioni? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

Risultati elezioni Politiche 2018/ Calenda : “governo Pd con M5s? Sarà tesseramento più breve della storia” : Risultati Elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo. M5s o centrodestra? Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:05:00 GMT)

elezioni - dalla ricercatrice-modella di M5s alla De Girolamo e Lotito : ecco chi non ce l’ha fatta : Elezioni, dalla ricercatrice-modella di M5s alla De Girolamo e Lotito: ecco chi non ce l’ha fatta dalla ricercatrice-modella di M5s alla De Girolamo e Lotito: ecco chi non ce l'ha fatta Continua a leggere L'articolo Elezioni, dalla ricercatrice-modella di M5s alla De Girolamo e Lotito: ecco chi non ce l’ha fatta proviene da NewsGo.

elezioni 2018 - il sorpasso della Lega passa dal Sud : un milione di voti e 23 eletti. E a Lampedusa Salvini prende il 15% : A Lampedusa domenica scorsa 346 persone sono uscite da casa per andare segnare sulla scheda elettorale il simbolo con Alberto da Giussano. Significa che nel lembo di terra più a Sud d’Europa – 1.700 chilometri da Milano, solo 167 dalla Tunisia – il 15% degli elettori ha scelto il partito di Matteo Salvini. Più o meno come è successo a Taormina, la città del G7 dove Matteo Renzi aveva paracadutato Maria Elena Boschi. E che ...

elezioni - il primo senatore nero è della Lega. “Salvini tutela gli immigrati. Quelli regolari sono suoi fratelli” : “Davvero una bella notizia. Ma adesso si apre una fase piena di responsabilità. Io appartengo alla patria, ma anche ai territori che mi hanno eletto. Non bisogna dimenticare da dove si viene”. Cioè dalla Nigeria, se la intendiamo in senso letterale. Toni Iwobi però, non si riferisce al suo paese d’origine, ma alla Lombardia, dove gli elettori del centrodestra l’hanno proclamato primo senatore nero della storia ...

elezioni - il primo senatore di colore è della Lega : "Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega", scrive Iwobi sulla sua pagina Facebook, "sta per iniziare un'altra grande avventura. I miei ringraziamenti vanno a Matteo Salvini, ...

elezioni : deputati M5s all'Ars - risultato epocale - a casa brontosauri della politica : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Non ci dubbi: è stato un risultato epocale, abbiamo scritto un’esaltante pagina di storia. Abbiamo sfiorato il 50 per cento dei consensi, con percentuali enormi in alcuni comuni come Priolo Gargallo, dove siamo andati oltre al 71 per cento, e Raffadali, nella terra di

Risultati elezioni 2018 - il primo senatore nero d’Italia è della Lega : eletto Toni Iwobi - bergamasco di origini nigeriane : E’ bergamasco ma origini nigeriane, responsabile immigrazione della Lega e militante del Carroccio da 25 anni. Toni Iwobi, 62 anni, è il primo senatore nero d’Italia. eletto in Lombardia in lista per Palazzo Madama con Calderoli e residente a Spirano, in un post su Facebook ha annunciato il suo arrivo in Parlamento. “Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega – ha scritto – sta per iniziare ...

elezioni - Travaglio : “Reddito di cittadinanza del M5s e abolizione legge Fornero della Lega? Impraticabili - costano troppo” : “È chiaro che la proposta del M5s sul reddito di cittadinanza e quella della Lega sull’abolizione totale della legge Fornero sono Impraticabili, perché costerebbero troppo. Ma qualcosa per queste categorie, che sono le uniche sulle quali si è scaricato tutto il peso della crisi da parte dei governi che l’hanno gestita così male, Lega e M5s dicono di volerlo fare”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto ...