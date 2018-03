Le donne dell'Arabia Saudita prendono d'assalto le scuole guida : Le #donne dell' #Arabia Saudita hanno cominciato a prendere lezioni di #guida per poter poi sostenere l'esame ed ottenere la patente [VIDEO] . Dal mese di giugno 2017, dopo l'abolizione della legge ...

8 marzo - guantoni al posto delle mimose. Il racconto dello scrittore Stefano Massini : “donne salgono sul ring tutti i giorni” : Un altro racconto dello scrittore Stefano Massini a Piazzapulita su La7 incentrato questa volta sulla Festa della Donna, ma senza parlare di mimose, anzi. L’attenzione di Massini è tutta per la storia di una donna speciale: Dallas Malloy che negli anni ‘90 fece causa all’America contro la legge che proibiva alle donne di boxare. La vinse e nel 1996 trionfò alle Olimpiadi di Atlanta di Boxe. “Oggi le donne salgono tutti i giorni su un ring che ...

Le donne dell'Arabia Saudita prendono d'assalto le scuole guida : Le donne dell’Arabia Saudita hanno cominciato a prendere lezioni di guida per poter poi sostenere l’esame ed ottenere la patente. Dal mese di giugno 2017, dopo l’abolizione della legge che vietava alle donne di mettersi alla guida, il loro numero è sempre in crescita per ottenere la patente. È stato il Re Mohammed bin Salman, il 26 settembre 2017, ad annunciare la grande notizia che le donne avranno il permesso di guidare al pari degli uomini. ...

Uomini e donne - Sonia Lorenzini attaccata sui social per una foto pubblicata nel giorno della festa della donna : L'ex tronista travolta dalle critiche su Instagram per la foto che mostra il suo lato B con una dedica per tutte le Donne.

Non Una di Meno. Lo sciopero globale delle donne mobilita milioni di persone. : ... delle donne turche arrestate e represse da Erdogan, delle argentine, polacche e irlandesi in lotta per il diritto all'aborto, delle spagnole che hanno dichiarato «senza di noi si ferma il mondo». In ...

Festa della Donna 2018 - Cine Sony celebra le donne con una programmazione speciale : Cine Sony festeggia la Festa della Donna con una programmazione speciale che ha come protagoniste alcune delle più grandi attrici di tutti i tempi.

Girl Power - Cielo celebra la forza delle donne con una programmazione speciale : Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) celebra la donna, il suo coraggio, la sua forza e la sua continua lotta contro la disparità dei sessi con il ciclo Girl Power.

Presentate le 10 azioni concrete per i diritti e la dignità delle donne in Piemonte : Penso che la politica continui a non valorizzare a sufficienza il talento femminile nelle istituzioni e a non porre fra le sue priorità un maggior coinvolgimento delle donne nella vita produttiva. ...

Asia Argento alla marcia delle donne : Giornalisti - vergognatevi : "Avete fatto gossip sui nostri stupri, vergognatevi". Asia Argento sfila a Roma nel corteo "Non una di meno" organizzato in occasione della giornata per i diritti delle donne e se la prende con i Giornalisti. "Andate via. Non fate nulla per le donne. Non vogliamo parlare con voi", ha urlato l'attrice, "Lasciate che queste donne possano esprimersi. Io sono qui per le donne e ...

8 marzo : Nespolo (Anpi) - diritti donne cartina tornasole della democrazia : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “La memoria è utile se è un cammino che ci impegna a diventare partigiani dei partigiani, trasmettendo con l’esempio quotidiano i valori della democrazia. I diritti delle donne sono la cartina di tornasole della democrazia”. Lo ha detto la presidente dell’Anpi nazionale Carla Nespolo partecipando a Palermo alla manifestazione organizzata da Anpi Sicilia, Cgil, Spi, Flc e Udi Palermo in ...

8 marzo - Festa delle donne e scioperi : disagi contenuti : La protesta si svolge per la "Giornata internazionale di lotta per i diritti delle donne": hashtag #wetoogether. Pochi disagi per sciopero trasporti, adesioni contenute. Voli cancellati in molti scali, ma nessun caos negli aeroporti

Femminismo di lotta o di salotto? In Italia il risveglio delle coscienze accende lo scontro fra le donne : Molestie sessuali, violenze familiari, discriminazioni sul lavoro, disparità salariale, povertà crescente, scarsa rappresentanza politica. Il risveglio delle coscienze dell'universo femminile sulla propria condizione e gli accenti di lotta che ne conseguono rivelano problemi atavici, ma tuttora irrisolti, che non registrano negli ultimi tempi progressi significativi. Problemi che riguardano le donne in tutto il mondo, ma che in ...