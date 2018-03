Lazio | Felipe Anderson | ' Tensioni nello spogliatoio? Siamo esseri umani'

Europa League. Alla Lazio non bastano Immobile e Felipe Anderson : La squadra di Inzaghi dovrà fare l’impresa tra una settimana a Kiev. Nell’andata degli ottavi di Europa League, la Lazio

Europa League - Lazio-Dinamo Kiev 2-2. Immobile-Felipe Anderson non bastano : La Lazio pareggia in casa l'andata degli ottavi di finale di Europa League con la Dinamo Kiev e si complica la vita per la qualificazione ai quarti. Gli ucraini in casa quest'anno non hanno mai perso. ...

Europa League Lazio - i convocati : assenti Luiz Felipe e Lulic : ROMA - Scelte ufficiali per Simone Inzaghi in ottica di Lazio-Dinamo Kiev , gara valida come andata degli ottavi di finale di Europa League che andrà in scena stasera all'Olimpico , calcio d'inizio ...

Inzaghi fa la Lazio 'Felipe' : Nel bene e nel male rovescia di continuo il suo destino. Ieri un'altra sforbiciata nel sette immortalata su Instagram, poi sorrisi e tuffi di gioia sull'erba zuppa di Formello: perché Felipe non ...

Lazio - Luiz Felipe schierato al 'centro' del progetto futuro : Due macigni in pochi giorni, ma Fefe guarda avanti e tira dritto. E' lui il futuro della Lazio, è lui il difensore che Inzaghi e la società hanno scelto come erede di de Vrij.

Lazio-Juventus 0-0 La Diretta Luiz Felipe titolare - gioca Mandzukic : Va in scena all'Olimpico, nell'anticipo delle ore 18 del sabato, uno dei 3 big match della 27esima di Serie A, la sfida tra la Lazio e la Juventus. I biancocelesti sono in grande forma e cercano punti ...

Lazio-Juventus - le formazioni ufficiali. Inzaghi sceglie Luiz Felipe e Lulic a destra - Mandzukic titolare : Squalificati : / Indisponibili : 2 De Sciglio, 33 Bernardeschi, 7 Cuadrado, 9 Higuain ARBITRO: Luca Banti Assistenti: Costanzo " Vuoto IV Uomo: Damato V.A.R.: Irrati A.V.A.R.: Peretti LA CRONACA a ...

Lazio - Inzaghi chiede uno sforzo ai fedelissimi : ballottaggio Luis Alberto-Felipe Anderson : L'amarezza per la sconfitta ai rigori col Milan è ancora viva, ma c'è la Juventus dietro l'angolo e un terzo posto da proteggere. Inzaghi è deluso come tutti, ma ha già archiviato la semifinale di ...