L' avventura narrativa 1979 Revolution | Black Friday è in arrivo questa primavera su PS4 e

Il primo episodio dell'avventura narrativa The Council ha una data di uscita : Un intrigante gioco di avventura narrativa episodico intitolato The Council è stato annunciato dallo sviluppatore Big Bad Wolf e dall'editore Focus Home Interactive a dicembre dello scorso anno. Al tempo, fu confermato che il primo episodio, intitolato The Mad Ones, sarebbe uscito a febbraio. Sfortunatamente, febbraio è passato senza che l'episodio vedesse la luce. Tuttavia, come segnala Dualshockers, oggi arrivano novità: Big Bad Wolf ha ...