Lavori | i cantieri stradali in programma dal 12 al 18 marzo

Fincantieri : Castellammare di Stabia via ai Lavori dell'unità per la Marina : Fincantieri: al via a Castellammare di Stabia i lavori dell'unità anfibia multiruolo Lhd , Landing helicopter dock, per la Marina militare italiana. La nuova nave sarà consegnata nel 2022 e rientra ...