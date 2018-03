Lavoratori in nero a Ragusa | titolare multato per 120 mila euro

Dieci Lavoratori in nero a Madonna di Campiglio : TRENTO . Gli uomini della Tenenza delle Fiamme Gialle di Tione di Trento, durante uno dei periodici controlli economico-finanziari sul territorio di competenza, hanno compiuto un accesso in un albergo ...

Mantova : controlli in aziende gestite da cinesi - scoperti 2 Lavoratori in nero : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Due lavoratori in nero e diverse irregolarità sono il risultato di un blitz eseguito dai Carabinieri in mattinata presso due aziende tessili gestite da cinesi nei comuni di San Martino dall’Argine e Sabbioneta, in provincia di Mantova. L’operazione è stata condotta dai C

Sequestrata pizzeria abusiva a Qualiano. Cibo non tracciato e Lavoratori in nero : pizzeria abusiva; sequestro dei carabinieri della stazione di Qualiano guidati dal maresciallo Pasquale Bilancio. Il locale si trova lungo la circumvallazione esterna. Circa 5mila euro di multa e due ...

Puglia - scoperti 162 Lavoratori in nero : ANSA, - BARI, 3 FEB - La Guardia di Finanza ha accertato nel corso di controlli compiuti in Puglia 162 lavoratori impiegati totalmente in nero e altri sette con posizioni irregolari, con la ...

Lavoro nero : oltre tre milioni di Lavoratori irregolari e salari dimezzati : Mentre tra il 2012 e il 2015 nell'economia regolare venivano cancellati 462 mila posti di Lavoro , 260mila riconducibili a Lavoro svolto alle dipendenze e 202mila nell'ambito del Lavoro indipendente, ...

Sicilia : controlli in aziende - bar e case di riposo - scoperti 109 Lavoratori in nero (2) : (AdnKronos) - In 19 casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato personale in nero nella misura pari o superiore al 20 per cento di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro. "Tali provvedimenti - spiegano gli investigatori - risulta

Sicilia : controlli in aziende - bar e case di riposo - scoperti 109 Lavoratori in nero : Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - Centonove lavoratori in nero scoperti, 39 persone denunciate, sanzioni per oltre 450mila euro. E' il bilancio di una serie di controlli eseguiti dal Nucleo operativo del gruppo carabinieri per la tutela del lavoro e dai Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro nel per