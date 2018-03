Laura Pausini in duetto con Gente De Zona riscrive Nadie Ha Dicho sognando Cuba audio

Per la Festa della Donna Fatti sentire con Laura Pausini : come partecipare all’iniziativa : La Festa della Donna con Laura Pausini porta il messaggio di Fatti sentire. Il titolo dei disco non è inFatti solo il biglietto da visita dell'album, ma una maniera per comunicare qualcosa di molto importante. Per partecipare al contest ideato dall'artista, è sufficiente fotografare la propria mano con la scritta Fatti sentire, quindi condividerla su Instagram con l'hashtag Fatti sentire, in occasione della Festa della Donna. In questo modo, ...

Tutte le novità sul lancio di Fatti sentire - nuovo album di Laura Pausini dal 16 marzo : Mancano pochi giorni al lancio del nuovo album di Laura Pausini ma iniziano già a trapelare le prime novità sulla modalità scelta dall'artista per farci entrare in contatto con la sua nuova espressione musicale, attesa per il 16 marzo in tutto il mondo. Per Fatti sentire, Laura Pausini ha inFatti pensato a un metodo del tutto speciale di presentazione, chiamando a raccolta tutti i giornalisti per un volo su un Boeing Alitalia da Milano a ...

“Vi presento i miei gioielli”. Laura Pausini in versione mamma e ‘moglie’. L’amore per Paolo e la gioia per la nascita di Paola (5 anni appena compiuti) : le dolcissime foto della famiglia Carta : “Fatti sentire”, il nuovo album di Laura Pausini, uscirà il prossimo 16 marzo, e la cantante per tenere alta l’attesa continua a distribuire ai fan e ai follower piccoli pezzi del suo disco in uscita. Una carriera ricca di successi, dischi d’oro e di platino, mamma realizzata e compagna innamorata. Paolo, il musicista al suo fianco da 12 anni, e la figlia Paola, 5 anni appena compiuti, sono oggi il senso della sua ...

Lo speciale di Laura Pausini con Maria De Filippi slitta alla prossima stagione : il programma sostituito da due puntate di C’è Posta Per Te : Salta lo speciale di Laura Pausini con Maria De Filippi su Canale Cinque. Dopo l'indiscrezione lanciata da Davide Maggio, è certo che per l'attesissimo appuntamento si dovrà pazientare più del previsto. Inizialmente fissata per il 17 marzo, l'ultima puntata con il people show C'è Posta Per Te andrà in onda il 31 marzo. Non una, ma ben due puntate aggiuntive che hanno fatto slittare lo speciale di Laura Pausini con Maria De Filippi, che andrà ...

In arrivo la versione remix di Nadie Ha Dicho di Laura Pausini con Gente De Zona : i dettagli : La versione remix di Nadie Ha Dicho di Laura Pausini con Gente De Zona ci introduce in un nuovo progetto ideato per la promozione di Fatti sentire. Il brano raggiungerà il mercato il 9 marzo prossimo, a una settimana dal rilascio di Fatti sentire in tutto il mondo e nella versione spagnola. L'artista raggiungerà il mercato spagnolo anche con un duetto dedicato al Brasile con Simone e Simaria, individuato in Nuevo, con il quale arricchirà ...

Le speranze in Un progetto di vita in comune di Laura Pausini - 3° estratto da Fatti sentire (audio e testo) : Un progetto di vita in comune di Laura Pausini ha finalmente raggiunto tutte le piattaforme di streaming. Il brano rappresenta la seconda instant gratification da Fatti sentire, dopo Fantastico (Fai quello che sei) che abbiamo potuto sentire a partire dal 16 febbraio. Il brano non rappresenta un singolo, che rimane fissato in Non è detto, ma solamente un "premio" per coloro che hanno pre-salvato il disco in uscita il 16 marzo. In questo ...

In arrivo una nuova instant gratification dal nuovo album di Laura Pausini dopo Fantastico : Il nuovo album di Laura Pausini regala una nuova instant gratification. dopo Fantastico (Fai quello che sei), l'artista di Solarolo ha deciso per un'altra anticipazione di Fatti sentire, con la quale prepara la strada per il nuovo disco di inediti in arrivo sul mercato per il 16 marzo. Si tratta di Un progetto di vita in comune, che i fan potranno ascoltare in tutte le piattaforme digitali e di streaming a partire dal 2 marzo. Si tratta ...

Prime anticipazioni su Nuevo di Laura Pausini - nuovo singolo in Brasile dal 16 marzo : Iniziano a circolare le Prime anticipazioni su Nuevo di Laura Pausini, singolo che ha deciso di rilasciare per il mercato brasiliano in duetto con Simone e Simaria. L'artista è già stata in America Latina per girare il video dedicato al nuovo singolo, per poi partecipare a una trasmissione televisiva locale nella quale ha portato Non è detto. Stando ai primi rumors, il brano che Laura Pausini ha scelto per il Brasile dovrebbe ricalcare lo ...

Laura Pausini : un messaggio dolcissimo per i suoi fan per celebrare i suoi 25 anni di carriera : Laura Pausini ha iniziato la sua carriera trionfale nel 1993, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione “novità” con la canzone “La solitudine”. Sono già passati 25 anni, durante i quali Laura è diventata conosciutissima in tutto il mondo. I fan italiani, però, hanno sempre un posto speciale nel cuore della pop star, come si capisce dal post dal lei scritto sui social per celebrare questo importante ...

Laura Pausini in Brasile canta Non è detto e annuncia un duetto in uscita il 16 marzo (video) : Laura Pausini in Brasile canta per la prima volta Non è detto. Approdata in America Latina per girare il video di Nuevo, l'artista si è fermata per un programma televisivo che ha arricchito della sua presenza con il nuovo singolo che anticipa l'uscita del disco atteso per il 16 febbraio. Per quella data, Laura Pausini ha anche annunciato un duetto con le sue amiche Simone e Simaria che uscirà proprio nel giorno dell'arrivo del suo album già ...

Laura Pausini in Brasile per un nuovo videoclip : le ultime indiscrezioni : Laura Pausini in Brasile per un nuovo videoclip dedicato a uno dei brani di Fatti sentire. L'artista ha raggiunto il Sudamerica per girare la clip dedicata a Nuevo, uno dei brani contenuti nel nuovo disco, con il quale anticiperà l'uscita dell'album attesa per il 16 marzo. L'artista di Solarolo è reduce dalla partecipazione al Premio Lo Nuestro, nel quale ha cantato la versione spagnola di Non è detto, che ha rilasciato il 26 gennaio scorso ...

Laura Pausini grande protagonista del Premio Lo Nuestro a Miami : Laura Pausini, una delle cantanti italiane più conosciute al mondo, è stata la protagonista assoluta del Premio Lo Nuestro, manifestazione che si è tenuta la sera del 22 febbraio all’Airlines Arena a Miami e che premia i più importanti esponenti della musica latina. Oltre a presentare la serata insieme a Lili Estefan e Alejandra Espinoza, Laura ha cantato per la prima volta live anche il suo nuovo singolo “Nadie ha ...