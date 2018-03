Latina - l'addio a Alessia e Martina |"Preghiamo per il padre" : contestato il prete : Commozione e un momento di tensione durante la cerimonia. Dopo aver ricordato le piccole, il sacerdote ha chiesto di pregare anche per Luigi Capasso. Qualcuno lo ha contestato e lui ha risposto: "Scusate ma la famiglia ha perdonato".

Latina - l'addio a Alessia e Martina | Foto"Preghiamo per il padre" : prete contestato : Commozione e un momento di tensione durante la cerimonia. Dopo aver ricordato le piccole, il sacerdote ha chiesto di pregare anche per Luigi Capasso. Qualcuno lo ha contestato e lui ha risposto: "Scusate ma la famiglia ha perdonato".

A Latina l'addio a Alessia e Martina | Foto"Preghiamo per il padre" : prete contestato : Commozione e un momento di tensione durante la cerimonia. Dopo aver ricordato le piccole, il sacerdote ha chiesto di pregare anche per Luigi Capasso. Qualcuno lo ha contestato e lui ha risposto: "Scusate ma la famiglia ha perdonato".

A Latina l’addio a Alessia e Martina | Foto”Preghiamo per il padre” : prete contestato : A Latina l’addio a Alessia e Martina | Foto”Preghiamo per il padre”: prete contestato Commozione e un momento di tensione durante la cerimonia. Dopo aver ricordato le piccole, il sacerdote ha chiesto di pregare anche per Luigi Capasso. Qualcuno lo ha contestato e lui ha risposto: “Scusate ma la famiglia ha perdonato”. Continua a leggere L'articolo A Latina l’addio a Alessia e Martina | ...