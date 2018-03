Lascia il manager dell' Anm | ' Ma non sono come Schettino | adesso l' azienda è più sana'

[3DS]RiLasciato Lasagna v1.0.0 : un patch Manager LayeredFS per Luma3DS : Lo sviluppatore italiano Bernardo Giordano ha rilasciato un’applicazione molto utile per 3DS chiamata Lasagna.Anche se il nome è un prodotto tipico italiano(scherziamo),Lasagna è uno strumento abbastanza pratico,un patch Manager LayeredFS che gestisce gli hack ROM. Poiché Luma può caricare logicamente solo un hack ROM alla volta,lo strumento sposta automaticamente e rinomina correttamente gli hack ROM sulla scheda SD. Le patch devono ...

[PSVITA]RiLasciato Adrenaline Bubble Manager v4.08 : A poche ore dall’ultimo aggiornamento dell’interprete ONELua,il team OneLua ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’ utilissima applicazione per PSVITA con HENkaku chiamata Adrenaline Bubble Manager in versione 4.08.Lo scopo del nuovo tool è quello di facilitare l’installazione e l’utilizzo del plugin di LMAN, adrbblbooter,che permette di avviare qualsiasi gioco ISO \ CSO \ PBP \ PSOne da una bolla PSP ...

[3DS]RiLasciato WifiManager v1.1 : Lo sviluppatore LiquidFenrir ha rilasciato una nuova applicazione per 3DS chiamata WifiManager. WifiManager è un semplice homebrew 3ds che aiuta a eseguire il backup e ripristinare lo slot WiFi della console. Potrebbe rivelarsi utile se viaggiate molto e dovrai connettersi a nuove reti wifi per tutto il tempo, o se solo tre slot sono veramente troppo pochi per te. CHANGELOG v1.1 Grazie a bernardogiordano e alla sua libreria pp2d, questa ...

[PSVITA]RiLasciato Plugins Manager (Vita) v1.4 : Lo sviluppatore Kylon dopo quasi un anno dall’ultima release ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Plugins Manager in versione 1.4.Plugins Manager è un gestore di plugin per la console portatile PSVITA molto facile da utilizzare, che permette di abilitare/disattivare i plugin preferiti rapidamente senza utilizzare le modifiche al file config.txt.Inoltre supporta diversi percorsi come ur0: e ux0: con tre funzioni abbastanza ...

[PSVITA]RiLasciato Storage manager v1.0 un plugin per la gestione della memoria PSVITA : Dopo il rilascio del plugin ReNpDrm,lo sviluppatore celesteblue ha rilasciato a sorpresa un ulteriore plugin chiamato Storage manager in versione 1.0.Storage manager è un ottimo plugin che vi permette automaticamente di gestire i percorsi di memoria come ux0,ur0 o uma0 utile per chi ha l’adattatore SD2Vita.I percorsi vengono modificati tramite un file txt (Storage_config) nel percorso in ur0: tai / Storage_config.txt in base alla vostra ...

[PS3]RiLasciato ManaGunZ e File Manager v1.31 con il supporto al CFW 4.82 : Il tanto acclamato Backup Manager dello sviluppatore Zar, l’alternativa a multiMAN di Deank arriva con un nuovo massiccio aggiornamento in versione 1.31.Per chi non ha mai sentito parlare o per chi è nuovo su firmware personalizzato,ManaGunZ si basa sul codice sorgente di Iris Manager con caratteristiche uniche rispetto a IrisMAN del developer Aldo Vargas.Con il nuovo aggiornamento sono state aggiunte molte funzioni che potete vedere nel ...

[PSVITA]RiLasciato Adrenaline Bubble Manager v4.07 : A pochi giorni dall’ultima release,il team OneLua ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’ utilissima applicazione per PSVITA con HENkaku chiamata Adrenaline Bubble Manager in versione 4.07.Lo scopo del nuovo tool è quello di facilitare l’installazione e l’utilizzo del plugin di LMAN, adrbblbooter,che permette di avviare qualsiasi gioco ISO \ CSO \ PBP \ PSOne da una bolla PSP personalizza sul LiveArea senza ...