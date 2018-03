L’allucinazione collettiva sul reddito di cittadinanza? Tutta colpa del nome

wired

(Di venerdì 9 marzo 2018) Sulle proporzioni dell’avvenimento rimane ovviamente molto da chiarire. Ed è probabile si tratti di una notizia ingigantita. Insomma, scorretto parlare di assalto o assedio ai Caf. La consulta nazionale della categoria, d’altronde, ha smentito parlando di “casi isolati“.via, incrociando le cronache, in particolare quelle della Gazzetta del Mezzogiorno, pare che alcune persone – forse qualche decina, forse qualcuna in più, il tema in fondo non è quello – si siano presentate ai centri di assistenza fiscale (per esempio a Giovinazzo, in Puglia, e a Potenza, in Basilicata) e agli sportelli del servizio Porta futuro, a Bari, per chiedere informazioni o in certi casi i moduli deldi. Il Blog delle stelle ha condotto una sua controverifica sull’unica sede di Bari – che ha poi precisato il quadro anche sulla sua pagina Facebook – da cui però in ...