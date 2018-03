La seconda stagione di Immaturi – La serie ci sarà? Le prime anticipazioni | tra viaggi e

IMMATURI 2/ Anticipazioni : la seconda stagione ci sarà? Il regista alle prese con i primi sopralluoghi - ma... : IMMATURI 2, la seconda stagione della fiction di canale 5 ci sarà? Gi ascolti non al top preoccupano i fans ma gli autori starebbero già scrivendo la sceneggiatura.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:07:00 GMT)

La seconda stagione di FATE#RTT2020 on demand su Volare.tv. Correte ad abbonarvi! : ... ma anche, ad esempio, il Trofeo Città di Jesolo , solo per i residenti in Italia, , la Serie A di Milano e Torino, e gli Assoluti, in diretta streaming, con il commento di esperti come Ilaria ...

Immaturi-La serie - ultima puntata : la seconda stagione si farà? : Anticipazioni Immaturi-La serie, ultima puntata: ci sarà la seconda serie? Stasera andrà in onda, in prima serata su Canale 5, l’ultima puntata di Immaturi-La serie, la fiction con Daniele Liotti, Ilaria Spada, Luca e Paolo, Ricky Memphis, Nicole Grimaudo, Sabrina Impacciatore e Irene Ferri. La seconda stagione di Immaturi-La serie si farà? Pare propro di si. Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha annunciato la seconda stagione ...

The Good Doctor avrà la sua seconda stagione: il rinnovo della serie targata ABC, tra i migliori esordi televisivi dell'anno appena passato, è stato annunciato direttamente dal network americano attraverso i propri canali social nella giornata di mercoledì 7 marzo. Non si può dire che si tratti di una sorpresa, visti i numeri registrati oltreoceano dal medical drama: con una media di dieci milioni di spettatori e un rating di 1.8, la serie è

Masterchef Vip : quando inizia e chi sono i concorrenti della seconda stagione : Nessuno stop tra la versione classica e quella Vip che partirà il prossimo giovedì 15 marzo. Scopriamo i nomi delle Celebrity che si sfideranno quest'anno

Jessica Jones : una seconda stagione all'insegna della rabbia e di un oscuro passato : Anno 2018 del nostro Signore, anno 10 del Marvel Cinematic Universe. Dopo il grande successo e la novità di Daredevil , Luke Cage e Iron Fist non hanno convinto del tutto e anche la super-reunion dei ...

Marvel e Netflix hanno in arrivo sulla piattaforma streaming nuove stagioni delle serie dedicate ai quattro Defenders e a The Punisher. Tutte le stagioni debutteranno entro il 2019. Cosa accadrà

La Porta Rossa 2 ci sarà : anticipazioni sulla seconda stagione : La Porta Rossa 2 ci sarà: la Rai conferma la seconda edizione delle seguitissima serie tv con protagonista Lino Guanciale La Rai si è pronunciata: confermata la seconda stagione de La Porta Rossa 2, la serie televisiva campione d’ascolti che potremo vedere solo nell’autunno 2019. Nonostante la lunga attesa cominciano a trapelare però le prime indiscrezioni e dettagli su quello che vedremo in tv. La Porta Rossa 2 si farà: le parole ...

Una delle migliori matricole di questa stagione telefilmica è sicuramente The Sinner. Episodi intensi, un confine sottile tra verità e menzogna, tra follia e trauma, le indagini di questa prima stagione continuano ogni settimana su Mediaset Premium ma, intanto, dagli Usa, arriva la notizia di un meritato rinnovo. Secondo quanto riporta SpoilerTv sembra che The Sinner sia stata rinnovata per una seconda stagione confermando anche che diventerà

Jessica Jones 2 torna su Netflix con la seconda stagione l'8 marzo 2018, in occasione della Festa della Donna. Dopo un anno, tra le avventure con The Defenders e la disfatta di Kilgrave, la supereroina più svogliata e sboccata della Marvel dovrà rimettere insieme i pezzi della sua vita, mentre capirà qualcosa in più sul suo passato. Il potente trailer di Jessica Jones 2, rilasciato lo scorso mese dalla piattaforma video on demand, la

Quando si tratta di Legion niente è troppo semplice. Dopo una serie di psichedelici teaser rilasciati nelle scorse settimane, la serie Fx dedicata al potentissimo telepate David Haller, legato agli X-Men, ha finalmente il suo trailer completo, anche se molti sono i misteri che volutamente ancora avvolgono la seconda stagione in partenza ad aprile. Alla fine della prima stagione, conclusasi con molti interrogativi, avevamo lasciato il

Netflix, con un teaser, ha annunciato che la seconda stagione della serie Luke Cage debutterà venerdì 22 giugno sulla piattaforma di streaming. Il protagonista si ritroverà nelle tredici puntate ad affrontare un nuovo nemico che lo mette alla prova, rendendo complicato capire se si è un eroe o un villain. Luke Cage, interpretato

Venerdì 6 aprile alle 22.50 sempre su MTV, Sky 133, e in streaming su NOWTV puoi gustare di nuovo l'episodio con la replica doppiata.