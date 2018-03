La Roma stende il Toro | 3-0 e adesso pensa alla Champions

Serie A - 27^ giornata : Napoli- Roma 2-4. La doppietta di Dzeko stende la capolista - +1 sulla Juventus! : Il Napoli è crollato! I partenopei hanno perso contro la Roma per 4-2 nell’anticipo della 27^ giornata della Serie A e non riescono così a rispondere alla Juventus che ha vinto 1-0 contro la Lazio. I ragazzi di Sarri ora hanno un punto di vantaggio sui bianconeri che però devono recuperare la partita contro l’Atalanta: c’è un rischio imminente di sorpasso in testa al campionato. Al San Paolo i padroni di casa erano passati in ...

La Roma stende 5-2 il Benevento : superata la Lazio in classifica : La Roma di Eusebio Di Francesco prima si spaventa ma poi mantiene i nervi saldi e riesce a battere per 5-2 il Benevento di Roberto De Zerbi. La partita non si era messa bene per i giallorossi per via ...