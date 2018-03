La Roma scatta per la Champions | tre punti per Astori | il Torino inizia bene ma dopo

Allerta Meteo Emilia-Romagna : arriva la pioggia - scatta l’allarme frane : “Per la giornata di lunedì 5 marzo sono previste piogge sul settore centro orientale con quantitativi medi areali complessivi compresi tra 15-25 mm. Possibilità su tutto il territorio di deboli e sporadiche precipitazioni, nevose sopra i 1000-1300 m. Per la giornata di martedì 6 marzo i fenomeni di precipitazione sono previsti in forma residua, con sporadiche precipitazioni nevose sopra i 1000-1300 m. Le piogge potranno determinare un ...

Bilancio Roma : Schick e Defrel riscattati - migliorano i conti : La Roma ha riscattato Patrik Schick e Gregoire Defrel e ha ceduto definitivamente Manuel Iturbe e Seydou Doumbia. E' quanto emerge dalla relazione semestrale che il club ha pubblicato sul proprio sito.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : scatta la criticità per gelicidio : “Già a partire dalle ore serali di giovedì 1 marzo sono previste precipitazioni di pioggia che gela sulle colline e i rilievi romagnoli. Nella prima parte della giornata di domani venerdì 2 marzo un nuovo impulso perturbato apporterà precipitazioni estese all’intero territorio regionale che tenderanno ad esaurirsi nella seconda parte della giornata. I fenomeni sono previsti a carattere di neve sulle province occidentali, mentre sul ...

Gelo a Roma - a San Pietro scatta la battaglia a palle di neve - LaPresse - : Gelo e temperature a picco a Roma. La capitale si sveglia sotto la neve che imbianca anche la Basilica di San Pietro. Tra alcuni ragazzi scatta la battaglia a palle di neve.

Allerta Burian a Roma : domani scatta il piano neve per il trasporto pubblico per lunedì 26 e martedì 27 Febbraio [DETTAGLI] : “A partire dalle ore 0.01 della notte tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio, sulla rete di trasporto pubblico di Roma Capitale sarà in vigore il piano di emergenza in previsione di precipitazione nevosa. Il piano prevede: il funzionamento regolare della rete di bus notturna e delle linee metroferroviarie; servizio ridotto della rete di superficie Atac e RomaTpl; sarà in servizio un numero ridotto di linee di superficie sulle quali ...

Allerta temporali in tutto il Lazio e a Roma scatta il piano neve : Dalla serata di oggi e per le prossime 24-36 ore il Centro funzionale regionale ha emesso un Allerta meteo sul Lazio dove è previsto il persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di ...

Scatta l'allarme per i black bloc. Si mimetizzano tra Cobas : polizia in allerta a Milano e Roma : I gonfaloni, le fasce tricolori, le bandiere dell'Anpi e i fazzoletti dei deportati: a guidare il corteo di domani a Roma con lo slogan «Mai più fascismi, mai più razzismi» ci saranno i volti istituzionali della sinistra, uomini e donne lontani anni luce dalla violenza fisica. D'altronde tra i firmatari dell'appello ci sono anche entità estranee alla sinistra: come la Cisl, le Acli, l'Unione delle comunità ...

Bruno Peres e il no al Genoa : 'Voglio riscattarmi con la Roma' : 'Ho preso la decisione di restare alla Roma . Non l'ho fatto per orgoglio anche se sarebbe stato più facile per me voltare pagina'. In un post su Instragram il laterale della Roma, Bruno Peres , ...

Ruba uno striscione ai Romanisti e scatta la denuncia : genovese nei guai : Genova - Un ultrà della Sampdoria è stato denunciato dalla Digos per aver Rubato uno striscione a un gruppo di tifosi della Roma subito dopo la partita allo stadio Ferraris. L'uomo, un genovese di 23 ...

Roma - scoperto caso di meningite in un asilo a Ostia : scatta la profilassi : Un caso di meningite alla scuola La Gabbianella di Ostia, Roma. Ad aver contratto il virus è un bambino dell'ultimo anno di nido. Nell'asilo situato nella zona del porto, in via Baffigo, è scattata la ...