La Roma prende il Toro per le corna All’Olimpico termina 3-0

Roma. Ghanese prende a calci e pugni due poliziotti : Gravissimo episodio nella Capitale dove uno straniero ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria. E’ successo nel carcere di Regina

Roma - l'ex Prati : 'Balotelli lo prenderei subito!' : Pierino Prati , ex attaccante della Roma , parla a Centro Suono Sport 101.5 : 'Balotelli in giallorosso? In questi due anni ha acquistato tanta fiducia verso la gente, è un giocatore tecnico che se mette la testa a posto ha la qualità per cambiare il gioco di ...

Milan - Gattuso se la prende con la neve : 'A Roma non si vedeva da anni' : Roma - ' La prestazione deve rimanere, ma ora testa a mercoledì. Siamo un po' arrabbiati perché erano anni che a Roma non si vedeva la neve, abbiamo lavorato in palestra ma preferivo lavorare sul ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Bogliasco sorprende Roma - Milano e Rapallo quanta sofferenza! : Nell’11a giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile, dopo l’anticipo giocato qualche giorno fa, dove il Padova (impegnato in Eurolega questa sera) ha battuto Cosenza, ed il Catania (impegno europeo anche per le etnee) che ha osservato il turno di riposo, oggi si sono giocati i restanti tre incontri. Sorpresa di giornata è la vittoria del Bogliasco in casa della Roma per 9-11: le liguri agganciano proprio le capitoline in quinta ...

Roma - paura in metro : tenta di prendere mitra a militare : Attimi di tensione nella stazione Flaminio della metro A a Roma. Uno straniero, probabilmente ubriaco, ha tentato ieri sera di prendere il mitra di un militare in servizio che lo aveva avvicinato per ...

LIVE Shakhtar Donetsk-Roma - Champions League 2018 in DIRETTA : 1-1 - andata ottavi di finale. La Roma si fa sorprendere in avvio di secondo tempo! : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Shakhtar Donetsk-Roma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Shakhtar Donetsk-Roma, andata degli ottavi di finale di Champions League. Partita fondamentale per i giallorossi, che dovranno provare ad indirizzare già il confronto. Non è una trasferta facile ma la Roma ha le carte in regola per poter mettere in discesa l’eliminatoria. La squadra di Eusebio Di Francesco si è ristabilita dopo la crisi di ...

Roma. Valeriani : prendere responsabili vile atto targa Moro : Roma – Valeriani: sfregio targa Moro atto vergognoso e inaccettabile Roma – Di seguito il messaggio apparso sul profilo Twitter del capogruppo del Pd alla... L'articolo Roma. Valeriani: prendere responsabili vile atto targa Moro su Roma Daily News.

Sicilia : Ance - Roma si riprende fondi per infrastrutture : Palermo, 17 feb. (AdnKronos) - "Se il Sud è al centro dell'agenda politica, come dichiarano tutti gli schieramenti che corrono per le elezioni del 4 marzo, perché allora lo Stato si riprende o blocca i soldi stanziati per costruire infrastrutture che la Sicilia attende da 40 anni?". A chiederselo è

Diretta/ Roma-Benevento - risultato live 4-2 - streaming video e tv : Under si prende la scena! : Diretta Roma Benevento, info streaming video e tv: bella occasione allo stadio Olimpico per i capitolini, che continuano a inseguire il quarto posto.

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Roma si riprende il quarto posto! : Risultati Serie A, 24^ giornata: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle sei partite di domenica. L'Inter batte il Bologna e torna a vincere, la Roma vola al quarto posto(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:28:00 GMT)

Roma - intimidazioni a Meloni : Non prendere in giro o sono ca... : "Questa è la stazione Termini, sono le 8 meno 10. Una realtà di degrado, gente ubriaca in mezzo alla strada che grida: è la realtà che vedete ogni giorno nella capitale d'Italia. È bene documentarla questa cosa, perché nella mia Italia non esisterà più. Nella mia Italia non ci sono zone franche". Inizia così il racconto in diretta facebook di Giorgia Meloni dalla stazione dei treni Romana. Un "reportage" ...

Roma - prende l'autostrada senz pagare per anni : dovrà restituire tutto oltre a 500 euro di multa : Andare a lavoro con la macchina senza pagare il pedaggio. Autostrada gratuita e un gruzzoletto a fine anno di tutto rispetto. Per tanti sarebbe un sogno, considerato i rincari costanti a cui sono ...

Francesca Lollobrigida : “Dalla malattia alle Olimpiadi - sogno la medaglia nella mass start. Quando correvo in strada a Roma e prendevo le multe” : Francesca Lollobrigida è una delle pretendenti alle medaglie nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra vuole farci sognare nella mass start e prima delle gare ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Francesca parla della sua vita personale e dei suoi inizi: “Sono nata a Frascati ma la mia famiglia si è trasferita subito a Roma, sulla Tiburtina, a Casal de’ Pazzi. A Roma ho cominciato ...