La moglie di Colin Firth ' Ho avuto una relazione con il giornalista italiano' - People

Chi è Livia Giuggioli - la moglie italiana di Colin Firth : Livia Giuggioli , moglie di Colin Firth , sarebbe stata presa di mira, insieme al suo coniuge da un reporter italiano che per otto mesi li avrebbe molestati e minacciati. I due hanno denunciato il ...

Colin Firth e la moglie denunciano un giornalista italiano per stalking : Colin Firth e la moglie denunciano un giornalista italiano per stalking La procura di Roma ha chiuso le indagini: il reporter avrebbe più volte molestato la produttrice cinematografica Livia Giuggioli Continua a leggere L'articolo Colin Firth e la moglie denunciano un giornalista italiano per stalking proviene da NewsGo.