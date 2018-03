«La mia ricetta» | il contest del Mattino per chi si sente cuoco dentro | ecco come

Regionali - Bertocchi : 'Dialogo e distensione tra Lombardia e Ticino - questa la mia ricetta per il futuro' : Il colloquio con Durisch è un primo fondamentale passaggio per arrivare a questo risultato : "Noi non abbiamo scelto una forza politica che mette sempre e soltanto 'prima i nostri', come ha fatto ...