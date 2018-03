La mia anima femminile è la mia forza a San Vittore

Animali : Musumeci - sono un animalista e con mia sorella gestiamo 50 cani randagi : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Io sono un Animalista. Con mia sorella gestiamo una cinquantina di Animali randagi, tutto a carico nostro. Non siamo convenzionati con nessuno, non abbiamo ricevuto un centesimo pubblico da nessuno. Dalla pensione di mia sorella e dal mio emolumento ricaviamo quello c

Animali : Musumeci - sono un animalista e con mia sorella gestiamo 50 cani randagi (2) : (AdnKronos) - Musumeci ha quindi spiegato: "Il problema riguarda tutta l’Isola e abbiamo il problema di porci la domanda: è la legge 15 del 2000 che non funziona e va quindi modificata? O non hanno dato risultati i controlli e gli adempimenti che ogni soggetto chiamato in causa avrebbe dovuto compie

Red Canzian : "Sul palco la mia anima rock" : Milano, 17 febbraio 2018 - Per Red Canzian il mese di febbraio ha sempre un sapore particolare. "Quarantacinque anni fa, di questi tempi, sono entrato nei Pooh, nel 2015 i cardiologi m'hanno salvato ...

DON MATTEO 11/ Anticipazioni puntata 15 febbraio 2018 : gli episodi La mia giustizia e La notte dell'anima : Don MATTEO 11, puntata 15 febbraio 2018, la trama e le Anticipazioni: l'omicidio di un famoso avvocato e un delitto avvenuto in un monastero durante un pellegrinaggio.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:30:00 GMT)

Amiamo davvero più gli animali del nostro partner? : Chi non lavora, non fa l’amore. Cantava così Adriano Celentano, ma erano altri tempi. Ora pare che a non farci fare l’amore siano gli animali domestici. A rivelarlo l’ultimo sondaggio pubblicato da Groupon che ha indagato sulle abitudini affettive e sessuali delle coppie che vivono con cani e gatti. LEGGI ANCHEA Milano la prima boutique di moda per lei e il suo cane Per un quinto degli intervistati, l’attività sessuale è ...

Sanremo 2018/ Giovanni Caccamo : "Nel brano del Festival c'è tutta la mia anima!" : Sanremo 2018, Claudio Baglioni mette su un Festival totalmente dedicato alla musica italiana: da Laura Pausini ai Negramaro, da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali a Biagio Antonacci.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:17:00 GMT)

Eterno è il nuovo album di Giovanni Caccamo per Sanremo 2018 : “Ecco la mia anima in musica e parole” : Il nuovo album di Giovanni Caccamo è Eterno. L'artista di Sugar Music ha annunciato la sua nuova espressione discografica da rilasciare durante il prossimo Festival di Sanremo 2018, il 9 febbraio, compreso il brano che porterà sul palco del Teatro Ariston per la prima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni. Contestualmente al rilascio dell'album, Giovanni Caccamo ha rivelato anche la cover del disco, nel quale compare un primo ...

MASTERCHEF ITALIA 7 CUCINA PER CANI/ La Mistery box “animalista” non piace ai fan : “potevate risparmiarvela” : MASTERCHEF ITALIA 7 e la CUCINA per CANI: nella nona puntata, i concorrenti della settima edizione del cooking show hanno CUCINAto per i CANI dei quattro giudici. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 23:25:00 GMT)

Animali sempre più presenti nelle famiglie. E l'economia ringrazia : Una famiglia italiana su tre (33%) ospita in casa almeno un animale da compagnia che nella metà delle volte arriva da strutture di ricovero (canili o gattili) o è stato salvato direttamente dalla

Animali sempre più presenti nelle famiglie. E l'economia ringrazia : I pet fanno bene anche all'economia : negli ultimi cinque anni si registra un vero e proprio boom per la richiesta di servizi veterinari (+89,1%), "beauty farm" e "asili" per cani e gatti che hanno ...

DAVIDE AVIANO - CHI E'?/ Video : “Tutto ciò che tocca l’anima diventa la mia quotidianità” (MasterChef Italia 7) : Il 36enne tecnico di Radiologia, DAVIDE AVIANO concorrente di MasterChef Italia racconta del suo sogno di aprire un ristorante in California con soli 4 tavoli e un menù esclusivo.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 08:34:00 GMT)

Intervista – Jeffrey Jey : «Vi racconto i segreti dietro il successo degli Eiffel65 e la mia nuova anima da solista» : Come nasce una Hit? Gli ingredienti essenziali sono essenzialmente pochi metti un’emozione universale, la radio accesa, un motivo orecchiabile ma originale e diverso dal solito ed ecco gli ingredienti giusti che, se mescolati come in una ricetta fatta di note e beat possono restituire canzoni indimenticabili. A conoscere bene questa alchimia è Jeffrey Jey il cantautore, compositore e musicista italiano leader degli Eiffel65 che alla fine ...

Intervista – Jeffrey Jey : «Vi racconto i segreti dietro il successo degli Eiffel65 e la mia nuova anima da solista» : Come nasce una Hit? Gli ingredienti essenziali sono essenzialmente pochi metti un’emozione universale, la radio accesa, un motivo orecchiabile ma originale e diverso dal solito ed ecco gli ingredienti giusti che, se mescolati come in una ricetta fatta di note e beat possono restituire canzoni indimenticabili. A conoscere bene questa alchimia è Jeffrey Jey il cantautore, compositore e musicista italiano leader degli Eiffel65 che alla fine ...

Il Piccolo Festival dell'Animazione premia "59 Secondi" di Mauro Carraro : Come ogni anno, anche per la decima edizione le tre serate finali del Piccolo Festival dell'Animazione sono state ricche di pubblico e di emozioni. Con soddisfazione il Festival annuncia i premiati ...