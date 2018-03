La Chiesa si affida agli hacker per risolvere alcune sfide globali | come quella dei

agi

(Di venerdì 9 marzo 2018) Papa Francesco incoraggia il primo hackathon che si tiene in Vaticano, il "VHacks", dove "V" sta per "Vatican", e si svolge in questi giorni. Lo ha presentato monsignor Lucio Ruiz, numero due della Segreteria vaticana per la comunicazione, e padre Eric Salobir, del think thank "Optic" (Order of Preachers for Technology, Information and Communication), di cui lo stesso domenicano è fondatore. L'iniziativa coinvolge il Pontificio Consiglio della cultura e con la sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Un hackathon (termine che nasce dalla crasi di "to hack", aprire, da cui deriva anche il termine, e "marathon", maratona) è un raduno al quale prendono parte, a vario titolo, esperti di diversi settori dell'informatica: sviluppatori di software, ...