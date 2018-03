La bufala CAF sul reddito di cittadinanza e falso modulo | da Bari il chiarimento

optimaitalia

: La storia che gira sull’assalto ai Caf in Puglia è una grandissima bufala. Abbiamo avuto direttamente la... - LauraBottici : La storia che gira sull’assalto ai Caf in Puglia è una grandissima bufala. Abbiamo avuto direttamente la... - donnadimezzo : RT @SimoneAlliva: L'assalto ai moduli per il #redditocittadinanza è una bufala. I commenti ironici sono veri. Lontani dal pensiero di uman… - domenicot69 : RT @RenatoVenditti1: La #bufala del #CAF preso d'assalto per il #RedditoDiCittadinanza -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Sta circolando da alcune ore a questa parte una vera e propriaCAF a proposito del tanto discussodi, uno dei punti cardine del programma ufficializzato dal Movimento 5 Stelle in occasione delle ultime elezioni. Come se non bastasse, sui social sta girando anche unper richiederlo, in seguito ad alcune richieste che sarebbero giunte dae provincia. Le notizie in merito sono molteplici, motivo per il quale ritengo utile soffermarmi sulla questione per tutti gli approfondimenti del caso.Partiamo dal presupposto che ieri, su OptiMagazine, abbiamo già analizzato in modo dettagliato il tema, dando dritte a chi potenzialmente potrebbe avere diritto a richiederlo. Fatta questa doverosa premessa, in cosa consiste laCAF? Praticamente ieri si è diffusa la notizia secondo cui ae a Giovinazzo, in provincia del capoluogo pugliese, ci ...