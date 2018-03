Kim | voglio vedere Trump E lui accetta| La sede del vertice? Sud Corea o Svizzera

In Giappone vogliono processare Kim Jong-un al Tribunale penale internazionale - : Le famiglie dei Giappone si rapiti hanno affermato che l'inerzia del leader nordcoreano per risolvere questo problema dovrebbe essere considerata una violazione dei diritti umani. Le autorità ...

Trump : "Non voglio immigrati da cesso di Paesi. Kim? Ho un buon rapporto" : Un'intervista, quella al Wall Street Journal, destinata a far discutere. Molti gli argomenti affrontati da Trump, ma in prma fila il rapporto con la Corea del Nord. «Ho probabilmente...