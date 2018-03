Kim scrive a Trump | “Incontriamoci” E lui accetta Lo storico vertice è previsto

Kim scrive a Trump : “Pronto a sospendere i test nucleari”. L’incontro entro maggio : Kim Jong-Un lancia un invito a Donald Trump : vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra i due paesi. Un passo storico: nessun presidente americano in carica ha mai incontrato un leader nord coreano....

Kim Jong-un vuole scrivere una 'nuova storia' con la Corea del Sud e USA : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha colpito il mondo con gli ultimi gesti concilianti, tanto nei confronti della vicina Corea del Sud - con il cui presidente si incontrerà alla fine di aprile - quanto con gli Stati Uniti, con cui si è detto disposto a parlare anche del suo, per molti controverso, programma nucleare. Dopo che il livello di tensione tra Pyongyang e Washington ha raggiunto i suoi livelli più alti alla fine del 2017 e ...

