Nord Corea - storico incontro fra Trump e Kim Jong-un. Mosca : “Passo verso la denuclearizzazione di Pyonyang” : storico incontro fissato a fine maggio tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader NordCoreano Kim Jong Un. Ha dato l’annuncio il consigliere nazionale sudCoreano alla Sicurezza, Chung Eui-yong, parlando davanti alla Casa Bianca e precisando che Trump ha accettato l’invito di Pyongyang per il vertice con cui “arrivare alla denuclearizzazione definitiva”. Soddisfatta Mosca che per voce del ministro degli Esteri ...

Kim Jong-un scrive a Trump : vediamoci - pronto a sospendere test nucleari | Il presidente Usa : incontro entro maggio : La decisione dopo l'invito del leader nordcoreano per il presidente Usa a un faccia a faccia per discutere di denuclearizzazione

Il tweet di Trump : "Incontrerò il leader della Corea del Nord Kim Jong-un". Ma le sanzioni restano : L'annuncio dell'incontro arriva a sorpresa, in una giornata dominata dai dazi sull'acciaio e l'alluminio. Kim, in una lettera recapitata a mano a Trump da una delegazione sud Coreana, si impegna a fermare i test nucleari e missilistici e sedersi al tavolo per parlare direttamente per la prima volta in decenni. Le modalita' dell'incontro sono tutte ancora da definire, precisa la Casa Bianca

Corea del Nord - Kim Jong-un sarebbe pronto a mandare la sorella a Washington a trattare con Trump : A darne notizia è il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, che cita fonti diplomatche della Corea del Sud.La sorella di Kim è già finita sotto i riflettori nel corso dei recenti Giochi invernali di Pyeongchang, dove ha guidato la delegazione della Corea del Nord ed è divenuta il simbolo della tregua olimpica che potrebbe ora cominiciare a dare frutti di più lungo periodo

Kim Jong-un apre a Trump : "Disposti a fermare i test". Ecco a quali condizioni : La cronaca dei fatti di questi giorni in quella parte del globo, parrebbero dimostrare che è in atto un calo di tensione e che la crescita della diplomazia tra i due paesi sono la conferma che la ...

