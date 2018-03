Juventus-Udinese | le novità di formazione di Allegri

Il Torino abbatte l'Udinese 2-0 : super Belotti spaventa la Juventus : La cronaca, ora. SUBITO UN BRIVIDO - La partita comincia, Mazzarri , in tribuna: squalificato; in panca c'è Frustalupi, sfodera finalmente il tridente composto da Iago, Belotti, Niang , 4-3-3, , ...

Torino - De Silvestri mette la maschera : l'Udinese - poi la Juventus da infilzare : Torino - Zorro mette la maschera. Ecco Lorenzo De Silvestri con la protezione dopo l'operazione al naso. Accompagnato dal generale Tomas Rincon , il terzino destro del Torino posta la foto da… ...

Serie A Fiorentina-Juventus - arbitra Guida. Torino-Udinese : Abisso : ROMA - Resi noti i nomi degli arbitri in vista del prossimo turno di campionato, valevole come quinta giornata di ritorno del torneo di Serie A. Si gioca domenica 11 alle ore 15, con quattro anticipi. ...

Juventus dilaga e piega il Sassuolo : finisce 7-0 Milan avanti - poi Udinese : 1-1 : Alex Sandro apre le marcature poi i bianconeri dilagano e in breve la partita è senza storia: doppietta per Khedira e tripletta per Higuain

Juventus forza 7 col Sassuolo : che messaggio al campionato. Milan - autogol-Gigio : solo pari con l'Udinese : La Juventus manda un messaggio impressionante al campionato, demolendo il Sassuolo in casa: finisce addirittura sette a zero per i padroni di casa. Un match senza storia, in cui gli ospiti vengono ...

Juventus, Udinese nel mirino: piacciono Barak e Jankto Juventus, Udinese NEL mirino – La Juventus sta operando una vera e propria rivoluzione per il centrocampo della prossima stagione. Con l'arrivo sempre più probabile di Emre Can e alcune cessioni eccellenti, Marotta e Paratici stanno pianificando altri colpi in ...